Яново поле или город при яме? Как возникло название Ямполь и почему это место важно для Украины

Катерина Шполянская
Иллюстративное фото. Фото Коллаж, "Телеграф"

Небольшой подольский город на берегу Днестра скрывает интересную историю

Ямполь — один из самых древних городов среднего Поднестровья, важный пограничный и торговый пункт, где не раз решалась судьба украинских земель. Хотя в письменных источниках оно возникает только в XVI веке, археологические исследования говорят совсем другую историю.

"Телеграф" расскажет об этом городе поподробнее. Ведь он пережил монгольское нашествие, турецкие набеги, казацкую славу и освободительные соревнования.

Тайна названия: от Яна Замойского до почтовой станции

Происхождение названия города все еще вызывает дискуссии среди историков. Самая популярная версия связывает топоним с именем великого коронного гетмана Яна Замойского, который мог основать или построить это поселение. Согласно этой теории, "Ян-поль" означает "Яновый город" или "Яновое поле".

Альтернативная версия имеет не меньше оснований. Она выводит название от тюркского слова "ям", что означало почтовую или перевозочную станцию, и греческого "полис" — город. Итак, "Ямполь" — это "город при почтовой станции". Такая этимология хорошо согласуется с расположением населенного пункта возле важной переправы через Днестр, где могла функционировать почтовая станция на торговом пути.

Где находится город

Ямполь расположен на крайнем юге Винницкой области, в пределах современного Могилев-Подольского района, на левом берегу Днестра при впадении в него реки Русавы. Город расположен в юго-западной части области, непосредственно на участке государственной границы с Молдовой, которую здесь естественно очерчивает Днестр, а от областного центра Винницы его отделяет около 150 километров по автодорогам.

От палеолита до Киевской Руси

В окрестностях города археологи находили каменные орудия позднего палеолита, которые доказывают: люди населяли эти земли около 20 тысяч лет назад. Первоначальные охотники выбрали это место неслучайно — стратегическое расположение у Днестра, плодородные земли и естественная защита делали эти края привлекательными для жизни.

Инсталляция в городе Ямполь

В эпоху Киевской Руси неподалеку, возле современной Клембовки, существовало древнерусское городище. Находки керамики и наконечников стрел свидетельствуют о том, что славяне жили и в пределах современного Ямполя, превратив его в один из форпостов южных границ Руси.

Казацкая слава

После монголо-татарского нашествия край опусел, но в XIV–XV веках Ямпольская область вошла в Великое княжество Литовское. По Зборовскому договору 1649 года Ямполь стал сотенным городом Брацлавского полка.

Ямполь на старой карте

В 1650 году Богдан Хмельницкий разместил здесь свою резиденцию, принимал российских и крымских послов, готовил свадьбу сына Тимоша с молдавской княжней Розандой. Однако уже в 1651 году город разрушило нападение брацлавского воеводы, погибли тысячи жителей. Ямполь надолго пришел в упадок и возродился только в конце XVIII века как торговый центр. С 1795 года стал уездным центром Подольской губернии.

Памятник Богдану Хмельницкому в Ямполе

От села до города

В XIX веке Ямполь напоминал большую деревню с немощенными улицами и деревянными домами, хотя здесь развивалась торговля. В начале ХХ века городок насчитывал десятки улиц, имел скромное газовое освещение и пестрый социальный состав. Во время освободительной борьбы периода УНР жители создали так называемую "Ямпольскую республику".

Панорама современного Ямполя

Настоящее

После Второй мировой войны район стал одним из лидеров в области по урожайности. Сегодня здесь развивают земледелие, виноградарство и сохраняют традиции народных ремесел — вышивки, ткачества, ковроткачества, лозоплетения, художественной обработки дерева и камня. Культурное наследие Ямполя представляют краеведческий и изобразительный музеи, где соединены археология, история и народное творчество.

