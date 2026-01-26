Носит титул первой в Украине: в каком городе есть уникальная детская железная дорога

Во время Второй мировой войны железная дорога была почти полностью уничтожена

В Днепре есть уникальный железнодорожный объект. Это первая в Украине детская железная дорога.

Открытие этого объекта прошло в далеком 1936 году. "Телеграф" расскажет историю и интересные факты об этом сооружении.

Где находится железная дорога

Днепровская детская железная дорога находится в городе Днепр. В парке им. Лазаря Глобы на проспекте Дмитрия Яворницкого, 95Д.

История

Днепровская детская железная дорога является первой детской железной дорогой в Украине и второй в мире после Тбилиси. Маршрут узкоколейной железной дороги, протяженностью 1,6 км, пролегает над прудом, эстакадой, центральной аллеей парка и спускаєтся к двум тоннелям, получившим названия – Казацкий и Сичеславский. Железная дорога оборудована телеграфной радиосвязью и громкоговорителями.

Днепровская детская железная дорога. Фото Википедия

Всего было построено 2 станции. "Пионерская" (сейчас "Парковая") — главная станция, где и располагается управление железной дороги и "Комсомольская", разрушенная во время немцко-советской войны и так и не восстановленная.

Схема Днепровской детской железной дороги

Детская железная дорога построена при поддержке Днепровского паровозоремонтного завода. Проектированием занимались дети, а окончательный проект был утвержден в Днепровском институте инженеров транспорта. Строительство железной дороги велось комсомольцами во время субботников. А 6 июля 1936 года состоялось торжественное открытие объекта.

Станция "Парковая". Фото Википедия

На Днепропетровском паровозоремонтном заводе построили паровоз и 6 двухосных вагонов, один из которых до сих пор стоит на детской железной дороге в качестве памятника. Позже железная дорога получила еще один узкоколейный паровоз.

С началом немецко-советской войны в 1941 году железная дорога прекратила работу. В результате боевых действий железная дорога была почти полностью разрушена — рельсы сняты, станции сожжены, паровозы уничтожены. Удалось сохранить только вагоны.

Вагоны Днепровской детской железной дороги. Фото Википедия

Железная дорога была восстановлена в 1944 году. Вместо уничтоженных паровозов железная дорога получила паровоз 159 серии. В 1957 году детскую железную дорогу полностью переоборудовали полуавтоматической блокировкой, а электрожезловая система не применяется с 1960 года.

В 1958 году на железной дороге началась эпоха тепловозов – туда поступил первый тепловоз ТУ2-172, а также 3 вагона Pafawag. Поскольку старые вагоны имели винтовое сцепление, тепловозы с одной стороны оборудовали также винтовой стяжкой с двумя буферами. В 1972 году железная дорога получила еще один тепловоз – ТУ2-134. С этого момента паровоз и старые вагоны стали использоваться реже.

Локомотив ТУ2-134 с вагонами Pafawag. Фото Википедия

В дальнейшем развитие железной дороги остановилось — ее планировалось продлить на всю территорию парка до 3-3,5 км, но эти планы так и не были реализованы. В начале 1990-х годов были разобраны депо и платформа имени Чапаева. С тех пор поезд не делает промежуточных остановок.

В 2001 году был разработан проект нового депо с большим учебно-культурным комплексом. Однако он так и не был реализован. Был проведен только капитальный ремонт станции "Пионерская". В марте 2017 года, из-за физической устарелости и отсутствия капитального ремонта, вагоны Pafawag были сняты с эксплуатации, а вместо них было получено 3 вагона ПВ-40 от Запорожской детской железной дороги.

Тоннель Казацкий. Фото Википедия

Декоммунизация детской железной дороги

В апреле 2018 года нескольким объектам на территории Малой Приднепровской железной дороги официально поменяли названия. Станция "Пионерская" переименована в "Парковую", поскольку она расположена посреди городского парка имени Лазаря Глобы. Тоннель имени Александра Пушкина стал Сичеславским, а тоннель имени Маяковского — Казацким.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре есть уникальная "бесконечная" улица, которая имеет свои особенности и тайны.