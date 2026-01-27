Настоящая экзотика из Европы. Какой интересный транспорт можно увидеть в городке на Сумщине (фото)

Трамвай Конотопа отмечал 75-летие в конце 2024 года

В городе Конотоп на Сумщине функционирует три трамвайных маршрута. В течение нескольких лет трамвайный парк города пополнился настоящей транспортной экзотикой из Польши и Чехии.

Как рассказывает "ЦТС", Варшавское трамвайное управление передало Конотопу 23 вагона Konstal. Чуть позже еще 25 трамваев Tatra T6A5 прибыло из чешской Остравы.

Польские трамвайные вагоны в Конотопе

Эти вагоны производились в польском городе Хожув в 1975-1992 годах. Konstal – наиболее распространенный трамвайный вагон в Польше. Узкоколейная версия этого трамвая имеет марку 805Na. Характеристики:

длина — 13 500 м,

ширина — 2 400 м,

высота — 3 060 м,

масса без пассажиров — 17 т,

максимальная скорость — 72 км/ч

сидячих мест — 20-23, может перевозить 105-98 — стоячих пассажиров

Трамвайные вагоны Konstal в Конотопе

Как пояснил мэр Конотопа Артем Семенихин, Konstal посреди кузова имеет специфическую нестандартную конструкцию – магнитный ускоритель. Для его ремонта в Конотопе нет возможностей. Чтобы вагоны не простаивали, детали будут брать с других, которые будут использовать в качестве доноров.

Артём Семенихин на фоне трамваев

Трамваи Tatra T6A5 в Конотопе

Вагоны из Чехии выпускались в Праге в 1991–1998 годах. Это односборный, однонаправленный, высокопольный силовой вагон, оснащенный тремя пружинными дверями. Есть версии для путей 1000 мм и 1435 мм. Конотоп должен провести ряд усовершенствований для того, чтобы выпустить Tatra на свои колеи шириной 1520 мм.

"Если Konstal можно переоборудовать, просто сделав накладки на ось, а точнее на ступицу, и выточить из специальной стали новые удлиненные болты, чтобы можно было прикрутить колесо, то в Tatra нужно полностью переделывать ось", — рассказал городской голова Семенихин.

Это должно делаться на специализированном предприятии. Для этого с вагонов будут снимать фрагменты и отправлять их для переоборудования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Конотопский вагоноремонтный завод – одно из старейших промышленных предприятий Украины. В 2014 году после шести лет судебные тяжбы его признали банкротом. Предприятие, основанное еще в 1869 году как железнодорожные мастерские, пережило революции, две мировые войны, оккупации и бомбардировки, но не смогло выстоять в независимой Украине.