Украинская тема в кадре: две работы о войне получили награды престижного фотоконкурса

Катерина Шполянская
Читати українською
Фото Коллаж, "Телеграф"

Две мощные фотографии об Украине завоевали призовые места на престижном фотоконкурсе

В серии мировых конкурсов фотографии 2025 года украинская тема снова привлекла жюри международных премий. Гран-при на престижном International Photo Awards (IPA) получил польский фотограф Патрик Ярач (Patryk Jaracz) за снимок "Kids learning how to ride a bicycle in the fields of Ukraine""Дети, которые учатся кататься на велосипеде в украинских полях".

Фотограф сделал снимок 10 августа 2023 года. Работа оказалась в пятерке фаворитов жюри конкурса, где ее также высоко оценили известные кураторы.

На фото — три девочки прямо среди поля. Все выглядит привычно, даже беззаботно, если бы не задний план: сзади поднимается дым от горящего после ночной атаки российского дрона нефтехранилища в Ровенской области. Контраст между невинностью детской игры и жестокой реальностью войны стал ключом к победе фотографии.

Фото: Patryk Jaracz

Второе место в той же категории получила украинская фотографка Марта Сырко за трогательную работу "My Son" ("Мой сын"), созданную в январе 2023 года. Ее герой — Сергей, 28 лет, до войны живший обычной жизнью: воспитывал маленького сына, занимался любимыми автомобилями. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, мужчина присоединился к Вооруженным силам, чтобы защитить семью и страну. Однажды на фронте взрыв снаряда оторвал ему ногу.

Несмотря на ранения, Сергей не сломался. Фото передает момент покоя – отец с нежностью смотрит на своего новорожденного сына. В этом кадре — вся суть "спокойствия среди конфликта", именно такой темы конкурса.

Фото: Marta Syrko

О конкурсе International Photo Awards

International Photo Awards (IPA) – один из самых известных конкурсов профессиональной фотографии, основанный в 2003 году. Ежегодно он собирает участников из более чем 120 стран, через объектив исследующих темы мира, человечности и надежды. Победители экспонируют свои работы в ведущих мировых галереях, а проекты с украинскими темами последние три года занимают в нем особое место.

Серия побед этого года — доказательство того, что даже в самом сложном опыте Украина не теряет человечности, а ее истории продолжают говорить на языке света, тишины и правды.

