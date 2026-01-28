Українська тема в кадрі: дві роботи про війну отримали нагороди престижного фотоконкурсу

Дві потужні фотографії про Україну здобули призові місця на престижному фотоконкурсі

У серії світових конкурсів фотографії 2025 року українська тема знову привернула увагу журі міжнародних премій. Гран-прі на престижному International Photo Awards (IPA) здобув польський фотограф Патрик Ярач (Patryk Jaracz) за знімок "Kids learning how to ride a bicycle in the fields of Ukraine" — "Діти, які вчаться кататися на велосипеді в українських полях".

Фотограф зробив цей знімок 10 серпня 2023 року. Робота опинилась у п’ятірці фаворитів журі конкурсу, де її також високо оцінили відомі куратори.

На фото — троє дівчат просто серед поля. Усе виглядає звично, навіть безтурботно, якби не задній план: позаду здіймається дим від палаючого після нічної атаки російського дрона нафтосховища у Рівненській області. Контраст між невинністю дитячої гри та жорстокою реальністю війни став ключем до перемоги світлини.

Фото: Patryk Jaracz

Друге місце у тій самій категорії здобула українська фотографка Марта Сирко за зворушливу роботу "My Son" ("Мій син"), створену у січні 2023 року. Її герой — Сергій, 28 років, який до війни жив звичайним життям: виховував маленького сина, займався улюбленими автомобілями. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, чоловік приєднався до Збройних сил, аби захистити родину та країну. Одного дня на фронті вибух снаряда відірвав йому ногу.

Попри поранення, Сергій не зламався. Фото передає момент спокою — батько з ніжністю дивиться на свого новонародженого сина. У цьому кадрі — вся суть "спокою посеред конфлікту", саме такої теми конкурсу.

Фото: Marta Syrko

Про конкурс International Photo Awards

International Photo Awards (IPA) — один із найвідоміших конкурсів професійної фотографії, заснований у 2003 році. Щороку він збирає учасників із понад 120 країн, які через об’єктив досліджують теми миру, людяності й надії. Переможці експонують свої роботи у провідних світових галереях, а проєкти з українськими темами протягом останніх трьох років посідають у ньому особливе місце.

Цьогорічна серія перемог — доказ того, що навіть у найскладнішому досвіді Україна не втрачає людяності, а її історії продовжують говорити мовою світла, тиші й правди.

