Здесь покупали живую рыбу, крабов и кофе с коньяком: каким был магазин "Океан" в Сумах

С середины 1970-х годов в Сумах работал магазин "Океан", где можно было купить рыбу, консервы и деликатесы. Долгое время он был основным местом рыбной торговли в областном центре. Сегодня о нем напоминают архивные фотографии и воспоминания жителей.

Сеть магазинов "Океан" появилась в СССР в начале 1970-х как попытка наладить прямую продажу рыбной продукции населению. В Днепре магазин "Океан" открылся в 1977 году. А в Сумах специализированный рыбный магазин открылся раньше — в сентябре 1975 года по адресу улица Ленина, 76 (теперь — Петропавловская, 76).

Магазин "Океан". Фото: Facebook/Суми - історія міста

"Океан" выделялся как внешне, так и внутренним оформлением. Его общая площадь вместе со служебными помещениями составляла около 1100 квадратных метров. Интерьер отличался от других сумских магазинов: стены и колонны были облицованы рельефной плиткой, похожей на рыбью чешую, потолок был сделан из перфорированных алюминиевых панелей, а на широких витринах стояли живые растения. С улицы "океаническую" тематику подчеркивали крупные изображения морей.

Стены и колонны в "Океане" были стилизованы под чешую. Фото: Facebook/Суми - історія міста

Магазин работал по принципу самообслуживания, что тогда воспринималось как современный подход. Слева от входа находился основной зал с охлаждаемыми прилавками. Здесь продавали свежемороженую рыбу — хек, минтай, горбушу, простипому, нототению, а также клешни краба. В витринах с более мягким режимом хранилась соленая рыба, а без охлаждения — продукция горячего копчения: мойва, килька, тюлька, желтоперка. Отдельные стеллажи занимали пресервы и многочисленные консервы, которые иногда выкладывали целыми "пирамидами", особенно когда другого товара не было.

Рекламное объявление про магазин "Океан" в Сумах. Фото: Facebook/Суми - історія міста

Также в магазине был отдел с обслуживанием продавцами. Там можно было купить готовые блюда и полуфабрикаты — жареную рыбу, заливное, котлеты, тефтели, пасты, брикеты мяса криля и другую кулинарию, часть которой готовили прямо на месте. Из аквариума отпускали живую пресноводную рыбу. Впрочем, многие сумчане вспоминают, что чаще брали именно сырую продукцию — чтобы готовить дома.

На втором этаже магазина находился кафетерий. Фото: Facebook/Суми - історія міста

На втором этаже магазина "Океан" работал кафетерий, который сумчане в своих воспоминаниях называют "полубаром". Здесь подавали кофе, чай, коньяк, соки, горячую выпечку, а также бутерброды с черной икрой. И более экзотические блюда — отварные клешни камчатского краба, бутерброды с кипперсами (копченой сельдью).

За торговым залом скрывалась техническая часть магазина: несколько холодильных камер, фасовочные цеха, машинное отделение с компрессорами. Рыбу привозили из Мурманска, Таллина, Керчи, Астрахани, а пресноводную — из рыбных хозяйств Сумской области.

Сами жители Сум по-разному вспоминают про "Океан". Одни запомнили его как чистый магазин с хорошим выбором рыбы, другие вспоминают, что именно в кафетерии "Океана" впервые попробовали икру. В то же время есть и те, кто утверждает, что покупателей в "Океане" обманывали и продавали там "гнилую рыбу".

Во времена перестройки ассортимент магазина постепенно сокращался, дефицитных позиций становилось больше, а в 1990-е годы рыбу чаще можно было купить уже на рынках. "Океан" утратил свое первоначальное назначение, в помещении появились другие магазины.