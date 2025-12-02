Вкус детства, переживший эпохи: какой торт стал сладким символом города Сумы (фото)

Это один из тех кулинарных символов, которые работают лучше любой рекламной кампании

Торт "Сумские каштаны" относится к той категории блюд, о которых знают преимущественно "свои". Если вы не из Сум и не имели дела с этим городом, скорее всего, вы никогда не пробовали этот десерт.

Но для тех, кто вырос в Сумах или имеет связь с регионом, "Каштаны" – это гораздо больше, чем сладкое к чаю. Это вкус города, часть локальной идентичности и один из немногих советских продуктов, переживший эпоху и оставшийся актуальным.

Советское наследие с местным характером

Точной даты рождения торта никто не знает. Официального рецептурного листа с подписью технолога и годом утверждения в архивах не хранится – по крайней мере, в открытом доступе. Однако краеведы и кулинарные исследователи сходятся во мнении, что десерт появился примерно в 1960-х годах на Сумской кондитерской фабрике, в эпоху, когда по всему Советскому Союзу активно создавали "именные" торты для больших городов.

Логика была проста: каждому центру нужна своя гастрономическая "визитка". У Киева был свой легендарный торт с безе и орехами, Луганск прославился шоколадным десертом, а в Сумах сделали ставку на доступные ингредиенты с ярким вкусом. Так родился торт на взбитых белках и арахисе с карамельно-шоколадным кремом – проще киевского, дешевле в производстве, но с собственным характером и запоминающимся названием.

Почему каштаны?

Название десерта – не случайная маркетинговая выдумка. Каштаны считаются одним из неофициальных символов Сум, часто фигурирующих в городских ассоциациях и визуальных образах. Верхушка торта, покрытая темной шоколадной глазурью и усыпанная ореховой крошкой, действительно напоминает блестящие каштаны – отсюда и название, интуитивно понятное местным.

Торт "Сумские каштаны"

Десерт з заводской линии превратился в "сладкий герб" города. Название сложно отделить от географии, а Сумы – от этого торта.

Что внутри?

По структуре "Сумские каштаны" относятся к категории белково-ореховых тортов, родственных киевскому, но с собственным вкусовым акцентом:

Коржи: взбитые с сахаром белки, небольшое количество муки и щедрая порция обжаренного арахиса. Именно арахис делает десерт доступным и придает характерный ореховый аромат, который сразу узнают те, кто пробовал настоящие "Каштаны".

Крем: вареная сгущенка, взбитая со сливочным маслом до однородности. Это придает десерту насыщенных карамельных нот и делает текстуру густой, но в то же время нежной.

Оформление: шоколадная или какао-глазурь с кусочками орехов и крошкой от коржей – именно этот верхний слой создает ассоциацию с каштанами.

В домашних рецептах, которые сегодня активно распространяются в соцсетях и на кулинарных сайтах, пропорции могут отличаться, но базовый принцип "хрустящий белково-ореховый корж плюс карамельно-шоколадный крем" сохраняется практически всегда.

От фабрики до городского символа

Первоначально "Сумские каштаны" были чисто промышленным продуктом. Их выпускала местная кондитерская фабрика, и торт продавался в магазинах рядом с другими типичными советскими десертами – "Пражским", "Наполеоном", "Медовиком". Но со временем он настолько прижился в городском быту, что стал "вкусом детства" для нескольких поколений сумчан. Это тот же торт, который покупали в гастрономе на дни рождения, семейные праздники и школьные выпускные.

Уже в настоящее время десерт получил вторую жизнь. Его начали выпускать под разными брендами, добавлять в меню локальных кафе и продавать как целыми тортами, так и порционными кусками с четко обозначенным названием.

Сегодня "Сумские каштаны" работают как часть гастрономической айдентики города. Его советуют попробовать туристам, везут в Киев и другие регионы как "нечто чисто сумское".

