За рыбой и крабами в этот магазин съезжались со всего города: каким был "Океан" в Днепре
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Здесь можно было не только купить, но и поесть рыбу
В 1960-х годах на проспекте Слобожанском (ранее — имени газеты "Правда") в Днепре открылся крупный рыбный магазин "Океан". Его ассортимент поражал разнообразием, и торговая точка стала очень популярной. Кроме того, магазин выделялся оригинальным дизайном фасада. Со временем "Океан", как и многие другие магазины советской эпохи, закрылся, но здание его сохранилось.
"Телеграф" предлагает вспомнить, как раньше выглядел этот магазин.
"Океан" представлял собой трехэтажное здание с рыбным магазином на первом этаже, рестораном на втором и административными помещениями на третьем. Отличительной особенностью фасада были волнистые пластины из нержавеющей стали, напоминающие рыбную чешую, рыбацкую сетку или волны.
В магазине продавали богатый ассортимент морепродуктов: живую и замороженную рыбу, креветки, кальмаров, раков, красную и черную икру, морскую капусту, крабов. В отделе кулинарии продавали бутерброды с икрой, жареную рыбу и разнообразные блюда из морепродуктов.
Еще одной особенностью "Океана" была система самообслуживания. Покупатели с тележками свободно передвигались между прилавками-холодильниками, выбирая нужный товар, а расчет производился на кассе. Над отделами висели указатели, подсказывавшие, где искать ту или иную рыбу. В то время такая система была редкостью.
В начале 1990-х изобилие на прилавках сменилось дефицитом. Полки постепенно пустели, отделы закрывались, и к концу десятилетия магазин прекратил работу. В 1997–1998 годах в здании разместился ночной клуб, затем обувной магазин, а позже — супермаркет "АТБ". Он работает и сегодня.
В 2019 году фасад здания был обновлен: "чешую" и декоративные элементы демонтировали.
Ранее "Телеграф" рассказывал историю магазина "Юность" в Днепре, который был ориентирован исключительно на молодоженов.