Укр

За рыбой и крабами в этот магазин съезжались со всего города: каким был "Океан" в Днепре

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Магазин "Океан" находился на левом берегу Днепра
Магазин "Океан" находился на левом берегу Днепра. Фото Коллаж "Телеграфа"

Здесь можно было не только купить, но и поесть рыбу

В 1960-х годах на проспекте Слобожанском (ранее — имени газеты "Правда") в Днепре открылся крупный рыбный магазин "Океан". Его ассортимент поражал разнообразием, и торговая точка стала очень популярной. Кроме того, магазин выделялся оригинальным дизайном фасада. Со временем "Океан", как и многие другие магазины советской эпохи, закрылся, но здание его сохранилось.

"Телеграф" предлагает вспомнить, как раньше выглядел этот магазин.

"Океан" представлял собой трехэтажное здание с рыбным магазином на первом этаже, рестораном на втором и административными помещениями на третьем. Отличительной особенностью фасада были волнистые пластины из нержавеющей стали, напоминающие рыбную чешую, рыбацкую сетку или волны.

Океан Днепр - старые фото города
"Океан" выделялся оригинальным фасадом. Фото dnepr.info

В магазине продавали богатый ассортимент морепродуктов: живую и замороженную рыбу, креветки, кальмаров, раков, красную и черную икру, морскую капусту, крабов. В отделе кулинарии продавали бутерброды с икрой, жареную рыбу и разнообразные блюда из морепродуктов.

Магазин Океан Днепр как выглядел внутри на фото
"Океан" в 1975 году. Фото Facebook/Hans Kalinin

Еще одной особенностью "Океана" была система самообслуживания. Покупатели с тележками свободно передвигались между прилавками-холодильниками, выбирая нужный товар, а расчет производился на кассе. Над отделами висели указатели, подсказывавшие, где искать ту или иную рыбу. В то время такая система была редкостью.

Ресторан Океан в Днепре фото как выглядел
Вестибюль перед входом и зал ресторана "Океан". Фото Facebook/Hans Kalinin

В начале 1990-х изобилие на прилавках сменилось дефицитом. Полки постепенно пустели, отделы закрывались, и к концу десятилетия магазин прекратил работу. В 1997–1998 годах в здании разместился ночной клуб, затем обувной магазин, а позже — супермаркет "АТБ". Он работает и сегодня.

На месте магазина Океан в Днепре теперь АТБ
Так теперь выглядит здание бывшего магазина "Океан". Фото gorod.dp.ua

В 2019 году фасад здания был обновлен: "чешую" и декоративные элементы демонтировали.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю магазина "Юность" в Днепре, который был ориентирован исключительно на молодоженов.

Теги:
#Днепр #Магазины #Ретро #Старые фото