За рыбой и крабами в этот магазин съезжались со всего города: каким был "Океан" в Днепре

Здесь можно было не только купить, но и поесть рыбу

В 1960-х годах на проспекте Слобожанском (ранее — имени газеты "Правда") в Днепре открылся крупный рыбный магазин "Океан". Его ассортимент поражал разнообразием, и торговая точка стала очень популярной. Кроме того, магазин выделялся оригинальным дизайном фасада. Со временем "Океан", как и многие другие магазины советской эпохи, закрылся, но здание его сохранилось.

"Телеграф" предлагает вспомнить, как раньше выглядел этот магазин.

"Океан" представлял собой трехэтажное здание с рыбным магазином на первом этаже, рестораном на втором и административными помещениями на третьем. Отличительной особенностью фасада были волнистые пластины из нержавеющей стали, напоминающие рыбную чешую, рыбацкую сетку или волны.

"Океан" выделялся оригинальным фасадом. Фото dnepr.info

В магазине продавали богатый ассортимент морепродуктов: живую и замороженную рыбу, креветки, кальмаров, раков, красную и черную икру, морскую капусту, крабов. В отделе кулинарии продавали бутерброды с икрой, жареную рыбу и разнообразные блюда из морепродуктов.

"Океан" в 1975 году. Фото Facebook/Hans Kalinin

Еще одной особенностью "Океана" была система самообслуживания. Покупатели с тележками свободно передвигались между прилавками-холодильниками, выбирая нужный товар, а расчет производился на кассе. Над отделами висели указатели, подсказывавшие, где искать ту или иную рыбу. В то время такая система была редкостью.

Вестибюль перед входом и зал ресторана "Океан". Фото Facebook/Hans Kalinin

В начале 1990-х изобилие на прилавках сменилось дефицитом. Полки постепенно пустели, отделы закрывались, и к концу десятилетия магазин прекратил работу. В 1997–1998 годах в здании разместился ночной клуб, затем обувной магазин, а позже — супермаркет "АТБ". Он работает и сегодня.

Так теперь выглядит здание бывшего магазина "Океан". Фото gorod.dp.ua

В 2019 году фасад здания был обновлен: "чешую" и декоративные элементы демонтировали.

