Тут купували живу рибу, крабів і каву з коньяком: яким був магазин "Океан" у Сумах

"Океан" у Сумах був головним рибним магазином міста з самообслуговуванням, делікатесами та незвичайним інтер’єром

З середини 1970-х років у Сумах працював магазин "Океан", де можна було купити рибу, консерви та делікатеси. Довгий час він був основним місцем рибної торгівлі в обласному центрі. Сьогодні про нього нагадують архівні фотографії та спогади мешканців.

"Телеграф" пропонує дізнатися, яким був магазин "Океан" і чим він був особливий.

Мережа магазинів "Океан" з’явилася в СРСР на початку 1970-х як спроба налагодити прямий продаж рибної продукції населенню. У Дніпрі магазин "Океан" відкрився у 1977 році. А в Сумах спеціалізований рибний магазин відкрився раніше — у вересні 1975 року за адресою вулиця Леніна, 76 (тепер — Петропавлівська, 76).

Магазин "Океан". Фото: Facebook/Суми — історія міста

"Океан" виділявся як зовні, так і внутрішнім оформленням. Його загальна площа разом зі службовими приміщеннями становила близько 1100 квадратних метрів. Інтер’єр відрізнявся від інших сумських магазинів: стіни та колони були облицьовані рельєфною плиткою, схожою на риб’ячий луск, стеля була зроблена з перфорованих алюмінієвих панелей, а на широких вітринах стояли живі рослини. З вулиці "океанічну" тематику підкреслювали великі зображення морів.

Стіни та колони в "Океані" були стилізовані під луску. Фото: Facebook/Суми — історія міста

Магазин працював за принципом самообслуговування, що тоді сприймалося як сучасний підхід. Ліворуч від входу знаходився основний зал з охолоджуваними прилавками. Тут продавали свіжоморожену рибу — хек, минтай, горбушу, простипому, нототенію, а також клешні краба. У вітринах із м’якішим режимом зберігалася солона риба, а без охолодження — продукція гарячого копчення: мойва, кілька, тюлька, жовтоперка. Окремі стелажі займали пресерви та численні консерви, які іноді викладали цілими "пірамідами", особливо коли іншого товару не було.

Рекламне оголошення про магазин "Океан" у Сумах. Фото: Facebook/Суми — історія міста

Також був відділ з обслуговуванням продавцями. Там можна було купити готові страви та напівфабрикати — смажену рибу, холодець, котлети, тефтелі, пасти, брикети м’яса криля та іншу кулінарію, частину якої готували прямо на місці. Із акваріума відпускали живу прісноводну рибу. Проте багато сумчан згадують, що частіше брали саме сиру продукцію — щоб готувати вдома.

На другому поверсі магазину був кафетерій. Фото: Facebook/Суми — історія міста

На другому поверсі магазину "Океан" працював кафетерій, який сумчани у своїх спогадах називають "півбаром". Тут подавали каву, чай, коньяк, соки, гарячу випічку, а також бутерброди з чорною ікрою. І більш екзотичні страви — варені клешні камчатського краба, бутерброди з кіпперсами (копченим оселедцем).

За торговим залом ховалася технічна частина магазину: кілька холодильних камер, фасувальні цехи, машинне відділення з компресорами. Рибу привозили з Мурманська, Таллінна, Керчі, Астрахані, а прісноводну — з рибних господарств Сумської області.

Самі мешканці Сум по-різному згадують про "Океан". Одні запам’ятали його як чистий магазин з хорошим вибором риби, інші згадують, що саме в кафетерії "Океана" вперше спробували ікру. Водночас є й ті, хто стверджує, що покупців у "Океані" обманювали і продавали там "гнилу рибу".

Відгуки про магазин "Океан" у Сумах.

За часів перебудови асортимент магазину поступово скорочувався, дефіцитних позицій ставало більше, а у 1990-ті роки рибу частіше можна було купити вже на ринках. "Океан" втратив своє первісне призначення, у приміщенні з’явилися інші магазини.