Соль может "убить" ботинки? Как правильно чистить обувь после улицы зимой

Главный признак влияния солевого раствора – белые пятна и разводы

Во время гололеда и снегопадов в Украине довольно часто дороги посыпают солью, которая действительно может навредить обуви. Здесь речь идет не только о натуральных материалах, но даже об обычных кроссовках.

"Телеграф" расскажет, как соль может вредить обуви и что с ней делать, чтобы уберечь. Заметим, что наиболее характерным признаком влияния соли на сапоги являются белые пятна после обувания.

Фактически сами крупинки соли не могут навредить обуви только если это не большие и острые куски. Так как они точно могут ее поцарапать или даже порезать. Но растворенная в воде соль пропитывает все ткани: от натуральной кожи до заменителей. Попадая в кожу или другой материал, соль способствует его пересушиванию и изменению цвета. Многие после улицы обращали внимание на белые разводы на обуви.

Белые пятна на обуви. Фото: открытые источники

Почему соль вредна для обуви:

Разрушающий материал. Соль извлекает влагу из кожи, в результате чего она пересыхает, становится жесткой и трескается.

Соль извлекает влагу из кожи, в результате чего она пересыхает, становится жесткой и трескается. Белые пятна. После высыхания на обуви остаются стойкие солевые разводы, которые трудно удалить.

После высыхания на обуви остаются стойкие солевые разводы, которые трудно удалить. Отклеивание. Солевой раствор губительно действует на клеевые основания, из-за чего подошва может оторваться.

Как правильно чистить обувь зимой после улицы

Одним из главных правил является то, что сначала сапоги нужно промыть в воде. Если говорим о кожаной обуви, ее желательно полностью помыть после улицы. Можно использовать проточную воду, но не горячую. Относительно тканевой обуви или кроссовок, их следует тоже осторожно вымыть и оставить высыхать.

Скользкая дорога. Фото: местные каналы Луцка

После полного высыхания при комнатной температуре кожаную обувь следует обязательно смазать кремом, он не только питает материал, но и защищает его. Тканевую обувь или кроссовки при необходимости следует очистить от остатков грязи и обработать водоотталкивающими спреями.

В вопросе замши немало нюансов, ведь этот материал самый требовательный в уходе. Сначала такая обувь должна полностью высохнуть, затем ее нужно очистить щеткой и использовать специальную ластик для замши. Он помогает удалять пятна. После чистки нужно нанести легкое норковое масло или кондиционер, безопасный для замши, чтобы освежить ворс и вернуть мягкость.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать обувь менее скользкой всего за несколько минут.