Если нужно выйти прямо сейчас: экспресс-лайфхаки, как сделать обувь менее скользкой

Эти решения быстрые, но недолговечные

Зима в этом году выдалась на удивление холодной и снежной, а перепады температур привели к такому явлению, как гололедица. В это время нужно передвигаться очень осторожно, особенно если зимняя обувь сильно скользит.

"Телеграф" рассказывает о быстрых способах, как создать антискользящий эффект на обуви, если нужно сейчас выходить из дома и под рукой нет специальных ледоступов.

Экспресс-методы, как сделать обувь менее скользкой

Если на улице уже скользко, а вам нужно прямо сейчас выходить из дома, пригодятся эти экспресс-лайфхаки, пишет Mental Floss. С помощью этих способов обувь станет менее скользкой, а риск падений снизится.

Тканевый лейкопластырь

Наклейте 2-3 полоски тканевого пластыря на сухую подошву зимней обуви, так как шероховатая ткань отлично цепляется за лед и создает антискользящий эффект. Однако этот лайфхак подойдет только для морозной сухой погоды — в слякоть пластырь быстро отпадет.

Носки поверх обуви

Конечно, со стороны это может выглядеть странно, однако это самый эффективный и быстрый способ, как сделать обувь нескользкой. В сложных погодных условиях более важно позаботиться о безопасности, чем об эстетике.

Сырой картофель

Этот метод предусматривает натирание подошвы сырой картошкой. Крахмал, который содержится в овоще, создает временную пленку, которая снижает скольжение. На короткую прогулку этого должно хватить.

Лак для волос

Если обильно распылить лак для волос на подошву и дать подсохнуть, она будет покрыта липким слоем и станет менее скользкой. Однако эффект очень недолговечный, процедуру придется регулярно повторять.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро очистить вытяжку от налипшего жира. Снимите фильтр и замочите в этом растворе.