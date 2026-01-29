Сіль може "вбити" чоботи? Як правильно чистити взуття після вулиці взимку

Головна ознака впливу сольового розчину — білі плями та розводи

Під час ожеледиці та снігопадів в Україні досить часто дороги посипають сіллю, яка насправді може шкодити взуттю. Тут йдеться не тільки про натуральні матеріали, а й навіть про звичайні кросівки.

"Телеграф" розповість, як сіль може шкодити взуттю та що з ним робити, аби вберегти. Зауважимо, що найхарактернішою ознакою впливу солі на чоботи є білі плями після взування.

Фактично самі крупинки солі не можуть нашкодити взуттю, тільки якщо це не великі та гострі шматки. Адже вони точно можуть його пошкрябати чи навіть порізати. Але розчинена у воді сіль просочує усі тканини: від натуральної шкіри до замінників. Потрапляючи в шкіру чи інший матеріал, сіль сприяє його пересушенню та зміні кольору. Адже чимало людей після вулиці звертали увагу на білі розводи на взутті.

Білі плями на взутті. Фото: відкриті джерела

Чому сіль шкідлива для взуття:

Руйнує матеріал. Сіль витягує вологу зі шкіри, внаслідок чого вона пересихає, стає жорсткою та тріскається.

Сіль витягує вологу зі шкіри, внаслідок чого вона пересихає, стає жорсткою та тріскається. Білі плями. Після висихання на взутті залишаються стійкі сольові розводи, які важко видалити.

Після висихання на взутті залишаються стійкі сольові розводи, які важко видалити. Відклеювання. Сольовий розчин згубно діє на клейові основи, через що підошва може відірватися.

Як правильно чистити взуття взимку після вулиці

Одним з найголовніших правил є те, що спочатку чоботи треба промити у воді. Якщо говоримо про шкіряне взуття, його бажано повністю помити після вулиці. Можна використовувати проточну воду, але не гарячу. Щодо тканинного взуття чи кросівок, їх слід теж обережно помити та залишити висихати.

Слизька дорога. Фото: місцеві канали Луцька

Після повного висихання при кімнатній температурі шкіряне взуття слід обов'язково гарно змастити кремом, він не тільки живить матеріал, а й захищає його. Тканинне взуття чи кросівки за потреби слід очистити від залишків бруду та обробити водовідштовхуючими спреями.

У питанні замші чимало нюансів, адже цей матеріал найвибагливіший у догляді. Спочатку таке взуття має повністю висохнути, далі його треба очистити щіткою та використати спеціальний ластик для замші. Він допомагає видаляти плями. Після чищення треба нанести легке норкове масло або кондиціонер, безпечний для замші, щоб освіжити ворс і повернути м'якість.

