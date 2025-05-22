Флаг Украины и фото с наградой Сырского: как выглядит могила блогерши Анны Жук, погибшей в ДТП

Блогерше было 39 лет, у нее осталось трое детей

Гибель блогерши из Харькова Анны Жук стала шоком для сотен тысяч подписчиков и потрясением для ее родных и близких. Она была не просто инфлюэнсером, а волонтером и мамой троих детей. Ее жизнь оборвала авария на трассе Харьков-Киев, за рулем автомобиля находился ее муж.

Муж совершал обгон и автомобиль блогера столкнулся с припаркованным грузовиком. Анна Жук скончалась на месте, один из сыновей, находившийся в машине, получил травмы и был госпитализирован. Трагедия произошла 24 января 2025 года. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Анны Жук.

Что известно об Анне Жук

Девушка родом из Харькова, она имела проукраинскую позицию и была более известна как Аннет. На ее странице в Instagram было более 370 тысяч подписчиков, сейчас количество фолловеров несколько уменьшилось, а аккаунт блогерши закрыт.

Вместе с мужем она воспитывала троих сыновей. Анна показывала свою жизнь в соцсетях, а также участвовала в проектах в поддержку женщин. Девушка также была волонтером — она постоянно помогала ВСУ, за что получила отличие "За содействие войску" от Главнокомандующего ВСУ.

Где похоронена Анна Жук и как выглядит ее могила

Похороны прошли 26 января 2025 года. Девушку похоронили в родном Харькове, на городском кладбище. Ее гроб был накрыт флагом Украины, а сверху лежал большой букет роз.

Рядом с могилой также флаг Украины. Сначала могила была устлана цветами, а сейчас на месте захоронения Анны крест, несколько букетов и ее фото с вознаграждением от Главнокомандующего ВСУ.

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