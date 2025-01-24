Любил автомобили и служил в церкви: что известно о муже погибшей блогерши Анне Жук

Семья любила путешествовать и активно проводить время

В пятницу, 24 января, в смертельном ДТП погибла популярная блоггерша Анна Жук, более известная под псевдонимом Аннет. За рулем был ее муж, младше ее на 14 лет. Чем он занимался?

"Телеграф" собрал информацию о муже блоггерши. А также, чем он занимался.

Его зовут Владимир Белевцов. Ему 24 года.

В своей соцсети Инстаграм он активно ведет страницу. Делился фотографиями с женой, детьми и своими обычными делами.

Инстаграмм Владимира Белевцова

Автомобиль Lexus супруги приобрели в феврале 2024 года. Тогда пара поделилась кадрами.

Приобрели машину, разбившуюся в ДТП. Фото Владимира Белевцова

Муж рассказывал, что со своей женой он до полномасштабного вторжения проживал в Святогорске Донецкой области. Затем они переехали в Харьков. Он младше ее на 14 лет.

"У нас совсем нет никакой разницы в возрасте. Он многому меня учит, даже в духовном плане. Он очень развитый человек, если я не ошибаюсь, шесть лет служил в церкви. Он действительно верующий и добрый человек. Максимально спокоен, а я, наоборот, более активна, как вертолет. Но между нами есть баланс, как весы за знаком зодиака. равновесие", — рассказывала она о своем любимом в одном из своих интервью.

Супруги Владимир Белевцов и Анна Жук

Владимир Белевцов и Анна Жук в Донецкой области

Супруги Владимир Беловцов и Анна Жук в церкви

Владимир сделал Анне предложение в декабре 2023 года. На видео поблагодарил за рождение сына. Предложение руки и сердца было романтическим. Мужчина сделал предложение на сцене.

Семья любила путешествовать. Они активно проводили время.

Инстаграмм Владимира Белевцова

В 2022 году мужчина писал, что он простой парень из семьи земледельцев, сам работал на комбайне.

"Очень люблю свою работу! Родился и вырос в небольшом селе на Харьковщине. Кого очень волнует я стою на учете и не боюсь того момента, когда нужно будет защищать нашу лучшую страну", — писал он у себя на странице.

Инстаграмм Владимира Белевцова

В последние годы он занимался арендой автомобилей. Которые потом можно было выкупить.

Что известно об аварии

Трагедия произошла утром на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Полтавской области, недалеко от села Засулье возле Лубен. Правоохранители выясняют причины и детали дорожно-транспортного происшествия.

По предварительной информации, за рулем автомобиля Lexus находился 24-летний мужчина. Автомобиль на большой скорости врезался в грузовик, который был припаркован за пределами проезжей части.

В результате аварии 39-летняя женщина, которая была пассажиркой Lexus, погибла на месте из-за полученных травм. Водитель грузовика (41 год), водитель Lexus и 8-летний пассажир внедорожника получили телесные повреждения и были доставлены в Лубенскую больницу интенсивного лечения.

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