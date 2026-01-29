Россияне никогда не угадают. Что означает это украинское забавное слово

Чаще всего его можно услышать на западе Украины и Полтавщине

В украинском языке много забавных и интересных слов, значение которых знают не все украинцы. К примеру, шпундра.

"Телеграф" расскажет, когда используют это слово и где оно распространено. Заметим, что фактической шпундрой в украинском языке называют национальное блюдо.

Шпудра — это название украинского блюда, которое состоит из жареной свинины с луком, тушеной со свеклой и свекольным квасом. По данным толкового словаря, это слово женского рода, которое имеет форму единственного и множественного числа, склоняется по всем падежам.

Шпундра

Чаще всего и само слово шпундра, и блюдо чаще всего можно услышать и отведать на Западной Украине. Однако оно имеет давние корни по всей Украине, в частности, на Полтавщине.

По мнению языковедов, шпундра образовалась от польского слово szponder, которое означает грудинку, годовалого поросенка, откормленного на ветчину и т.д. Фактически это слово считается диалектизмом, но встречается и в украинской литературе.

К примеру:

Був борщ до шпундрів з буряками, а в юшці потрух з галушками (Котл., І, 1952, 174).

Напомним, что есть два украинских слова, которые невозможно точно перевести на другой язык.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно на украинском называть "ботинки" и почему это слово калька из русского.