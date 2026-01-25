Напоминает мифическое существо: как в закарпатских селах называют обычную тетрадь

Эти забавные украинские слова вызывают улыбку

Диалектные слова не только оживляют стиль и придают ему колорит, но и играют важную роль в сохранении языкового наследия. Особенно много уникальных и забавных слов, о которых даже не слышали в других областях Украины, сохранилось в Закарпатье.

Стоит отметить, что в этом регионе в разных районах одну и ту же вещь называют по-разному. Ярким примером тому служит название брюк, о чем мы писали ранее. Теперь "Телеграф" решил рассказать о некоторых смешных словах, которые используют школьники.

Тетрадь

На Закарпатье тетрадь называют "тийка". Это слово является частью русинского диалекта.

Вместе с тем в некоторых районах, хотя и гораздо реже, этот предмет называют "ірка". Примечательно, что последний вариант в славянской мифологии обозначает злое и коварное человекоподобное существо, которое подстерегает одиноких путешественников ночью.

Карандаш

В этом уникальном краю также существует несколько собственных названий для карандаша. В некоторых районах он называется "церуза" или "церузка". Слово имеет венгерское происхождение.

В Мукачевском районе говорят "флайбас" (флайбес, флайбис), а на Березнянщине – "блайвас". В определенных населенных пунктах используются варианты "клайбас" и "клийбас".

Мел

Мелом на доске сейчас пишут гораздо реже, однако как раз в горной местности сохранились школы, где все осталось как десятилетия назад.

Школьный мелок на Закарпатье называют "ґріфлик", что является адаптированным заимствованием из немецкого – Griffel.

