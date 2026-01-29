Росіяни ніколи не вгадають. Що означає це українське кумедне слово

Найчастіше його можна почути на заході України та Полтавщині

В українській мові є чимало кумедних та цікавих слів, значення яких знають не всі українці. До прикладу, шпундра.

"Телеграф" розповість, коли використовують це слово та де воно поширене. Зауважимо, що фактичною шпундрою в українській мові називають національну страву.

Шпудра — це назва української страви, яка складається зі смаженої свинини з цибулею, тушкованої з буряком та в буряковому квасі. За даними тлумачного словника, це слово жіночого роду, яке має форму однини та множини, відмінюється за усіма відмінками.

Шпундра

Найчастіше і саме слово шпундра, і страву найчастіше можна почути та скуштувати на Західній Україні. Однак воно має давні корені по всій Україні, зокрема на Полтавщині.

На думку мовознавців, шпундра утворилась з польського слово szponder, яке означає грудинку, однорічне порося, відгодоване на шинку тощо. Фактично це слово вважається діалектизмом, але воно зустрічається і в українській літературі.

До прикладу:

Був борщ до шпундрів з буряками, А в юшці потрух з галушками (Котл., І, 1952, 174).

