Не блюдо и не игрушка: попытайтесь угадать, что так называли наши бабушки (фото)

Это слово знают только единицы

В Threads пользовательница попросила подписчиков поделиться любимыми малоупотребляемыми украинскими словами. Среди "леліяти", "ирій" и "небокрай" упомянули и "пацьорки".

Не все сразу поняли, о чем идет речь. "Телеграф" рассказывает, что означает это слово и где его употребляли.

По данным "Словаря украинского языка", пацьорки — это мелкие бусины, преимущественно стеклянные или деревянные, с отверстием для нанизывания. Также этим словом в разговорном языке могли называть и ожерелье из таких бусин.

Есть и второе значение – оно шире. Пацьорками могли называть веревки, нити, шнурки, пряди, а также длинные свисающие части ткани или растений.

Пацьорки были частью традиционной женской одежды. Их нанизывали в один или несколько рядов и носили как ежедневное украшение или дополнение к праздничному строю.

Ожерелье "Клубничные петушки" — ТМ Ляночко

В художественных текстах слово употребляют именно в значении мелких бусин или украшений из них. Например: "Вона перебирала червоні пацьорки, готуючись до свята".

В современной речи это слово встречается редко и имеет диалектную окраску. Чаще его можно услышать от старшего поколения или встретить в литературе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом малоупотребительном украинском слове, которое слышали единицы. Мы рассказывали, что это значит.