Вы удивитесь. Как нецензурно называют россиян в Эстонии

Это слово было распространено еще во времена СССР

В Эстонии есть свое уникальное название для русскоговорящего населения и россиян. Фактически это нецензурное слово, которое можно услышать в обиходе. Речь идет о "тибла".

"Телеграф" расскажет, почему россиян именно так называют в Эстонии и что означает это слово. Заметим, что оно есть в эстонских словарях и встречается в местных СМИ.

Тибла – это прозвище для россиян и русскоязычных людей среди эстонцев. Чаще всего оно встречается в разговорном стиле. Интересно, что в русскоязычных словинках об этом слове почти ничего нет, а вот в эстонских информация есть.

Официальной энтимологии этого слова нет, но языковеды считают, что оно происходит от нецензурного обращения "ты, б**ть". Когда "тибла" появилась в эстонском языке неизвестно, но вероятнее всего это произошло во время Первой мировой войны. По некоторым данным, именно так в Эстонии называли бойцов Красной Армии в 1918–1920.

Во времена советской власти это выражение укоренилось и было довольно распространенным, хотя публично его не употребляли. Однако после развала СССР "тибла" прочно вошла в лексикон эстонцев как презрительное и оскорбительное прозвище русскоязычных жителей страны, особенно тех, которые не владеют местным языком.

