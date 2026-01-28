Больше чем друзья, ближе родни: какие два украинских слова невозможно точно перевести на другой язык

Иностранцы никогда не поймут

Некоторые украинские слова способны поставить иностранцев в тупик. У них нет точных соответствий в других языках, потому что они несут в себе целый пласт культуры и традиций.

Эксперт по ораторскому искусству Павел Мацьопа рассказал в своем Instagram о словах, вызывающих удивление у иностранцев. Среди них – особые названия для людей, объединенные духовным родством – кум и кума.

Кум и кума – это люди, которые становятся духовной семьей через обряд крещения. Кум – это крестный отец ребенка, а кума – крестная мать.

По украинским традициям эти отношения означают гораздо больше, чем простое участие в церемонии. Кумовство создает прочную связь между семьями на всю жизнь.

Кум и кума становятся для родителей ребенка близкими людьми, на которых всегда можно положиться. Это друзья, советчики, люди, которые рядом и в радости, и в беде.

Крещение ребенка

Родители ребенка также становятся кумовьями для крестных родителей. Такая взаимная поддержка формирует особую социальную сеть, объединяющую семьи.

В других языках нет точного соответствия этим словам. Иностранцы могут сказать "крестный отец" или "крестная мать", но это не передает глубины отношений, заложенных в украинском понимании кумовства.

