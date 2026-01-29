Газа нет, а платежка за доставку есть: как за это можно не платить

Следует выполнить несколько действий, чтобы не тратить деньги на ненужные услуги

Многие украинцы ежемесячно платят за доставку газа, даже если им совсем не пользуются. Однако есть законный способ прекратить эти начисления — при определенных условиях и правильной процедуре.

Кто может воспользоваться этим правом и как правильно оформить все шаги, чтобы не платить за доставку газа, если им даже не пользуются, написали в "На пенсии".

Почему начисляют плату за доставку газа

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) объясняет, что плата начисляется за наличие технического подключения, а не за фактическое потребление. Если квартира или дом оборудованы газовой трубой и счетчиком, оператор газораспределительной системы (облгаз) обязан начислять доставку — даже если газом не пользуются.

Такое начисление часто несправедливо для тех, кто пользуется только электричеством или твердым топливом. Добровольно избавиться от платы можно только после полного выхода из газовой системы.

Кому могут прекратить начисление

Право на прекращение платы имеют те, кто:

физически и юридически отсоединил дом или квартиру от газовых сетей;

официально расторг договор с облгазом;

прошел процедуру отключения и подтверждает это.

Просто желание или заявление без выполнения всех формальных шагов не работает.

Как прекратить начисление: пошаговая инструкция

Подать заявление на расторжение договора: обратитесь в облгаз с письменным заявлением. В нем укажите адрес объекта, контактные данные и просьбу расторгнуть договор с обоснованием (отсутствие потребления газа, добровольное отключение).

обратитесь в облгаз с письменным заявлением. В нем укажите адрес объекта, контактные данные и просьбу расторгнуть договор с обоснованием (отсутствие потребления газа, добровольное отключение). Получить подтверждение от облгаза: оператор должен предоставить официальное подтверждение расторжения договора по почте или электронно.

оператор должен предоставить официальное подтверждение расторжения договора по почте или электронно. Обеспечить физическое отключение от сети: отключение выполняет уполномоченная служба облгаза. После этого объект больше не имеет технического присоединения и плата за доставку прекращается.

Что нужно знать владельцам квартир

Даже после полного отключения квартиры в многоэтажке может оставаться обязанность оплачивать техническое обслуживание внутридомовых газовых систем. Это включает:

плановые осмотры труб в подъездах;

проверку запорной арматуры;

обслуживание счетчиков и элементов сохранности.

Такие расходы предусмотрены законодательством и зависят от всеобщей безопасности жителей. То есть можно избежать большинства начислений, но оплата обслуживания внутридомовых систем может остаться.

