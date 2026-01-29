Газу немає, а платіжка за доставлення є: як за це можна не платити

Варто виконати кілька дій, аби не витрачати гроші на непотрібні послуги

Багато українців щомісяця платять за доставлення газу, навіть якщо ним зовсім не користуються. Проте є законний спосіб припинити ці нарахування — за певних умов і правильної процедури.

Хто може скористатися цим правом і як правильно оформити всі кроки, щоб не платити за доставлення газу, якщо ним навіть не користуються, написали в "На пенсії".

Чому нараховують плату за доставлення газу

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пояснює, що плата нараховується за наявність технічного приєднання, а не за фактичне споживання. Якщо квартира чи будинок обладнані газовою трубою та лічильником, оператор газорозподільної системи (облгаз) зобов’язаний нараховувати доставлення — навіть якщо газом не користуються.

Таке нарахування часто несправедливе для тих, хто користується лише електрикою чи твердим паливом. Добровільно позбутися плати можна тільки після повного виходу з газової системи.

Кому можуть припинити нарахування

Право на припинення плати мають ті, хто:

фізично та юридично від’єднав будинок або квартиру від газових мереж;

офіційно розірвав договір з облгазом;

пройшов процедуру відключення та має підтвердження про це.

Просто бажання чи заява без виконання всіх формальних кроків не працюють.

Платіжка за газ. Фото: РБК-Україна

Як припинити нарахування: покрокова інструкція

Подати заяву на розірвання договору: зверніться до облгазу з письмовою заявою. У ній вкажіть адресу об’єкта, контактні дані та прохання розірвати договір з обґрунтуванням (відсутність споживання газу, добровільне відключення).

зверніться до облгазу з письмовою заявою. У ній вкажіть адресу об’єкта, контактні дані та прохання розірвати договір з обґрунтуванням (відсутність споживання газу, добровільне відключення). Отримати підтвердження від облгазу: оператор повинен надати офіційне підтвердження розірвання договору поштою або електронно.

оператор повинен надати офіційне підтвердження розірвання договору поштою або електронно. Забезпечити фізичне від’єднання від мережі: відключення виконує уповноважена служба облгазу. Після цього об’єкт більше не має технічного приєднання, і плата за доставлення припиняється.

Що варто знати власникам квартир

Навіть після повного відключення квартири в багатоповерхівці може залишатися обов’язок оплачувати технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Це включає:

планові огляди труб у під’їздах;

перевірку запірної арматури;

обслуговування лічильників та елементів безпеки.

Такі витрати передбачені законодавством і залежать від загальної безпеки мешканців. Тобто можна уникнути більшості нарахувань, але оплата обслуговування внутрішньобудинкових систем може залишитися.

