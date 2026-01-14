Коммунальные услуги во время блэкаута: нужно ли платить за то, чем не пользовались

Что делать в таком случае украинцам

Длительные отключения электроэнергии из-за массовых атак на энергетику привели к перебоям в предоставлении коммунальных услуг. Как будут пересчитывать плату за периоды, когда услуги не предоставлялись или работали с нарушениями.

Ответ на этот вопрос дала директор Юридической компании "Таций и Партнеры", доктор философии в области права Косинова Дарья для "Телеграфа". Она объяснила, при каких условиях потребитель имеет право на перерасчет платы и как правильно оформить обращение к исполнителю услуг.

Как перечисляют коммунальные услуги во время блекаута

По ее словам, порядок перерасчета коммунальных платежей регулирует постановление Кабинета Министров № 127. Оно устанавливает единые правила, как уменьшать плату за услуги, если они не были предоставлены полностью, были предоставлены частично или были ненадлежащего качества. Эти правила действуют для отопления, горячей воды, водоснабжения, водоотведения и вывоза мусора.

Согласно документу, исполнители услуг должны производить перерасчет самостоятельно, даже если потребитель не обращался, но можно также инициировать его через подачу акта-претензии. Перерасчет производится в течение месяца после окончания расчетного периода или после признания претензии исполнителем.

Для каждой услуги есть свои критерии

Для отопления учитывают продолжительность подачи тепла и температуру воздуха и теплоносителя в квартире. Для горячей воды важны температура, давление и соответствие санитарным нормам. За отклонения от этих норм существуют формулы, по которым рассчитывают уменьшение платы.

Перерасчет не проводится в случаях плановых ремонтов или аварий, когда плата за услугу не начислялась, или если проблема возникла из-за действий потребителя. Даже в таких ситуациях исполнитель может быть обязан выплатить потребителю законную компенсацию, если на то есть основания.

Где действуют правила

Документ не действует на территориях боевых действий, временно оккупированных территориях и в течение трех месяцев после их окончания. Отключение электроэнергии само по себе не дает автоматического права на перерасчет, но может стать основанием для уменьшения платы за конкретную услугу.

Как потребителю защитить свои права

Чтобы защитить свои права, потребителю нужно собрать доказательства: показания приборов, фото или видео, чеки или квитанции. Затем следует официально обратиться к исполнителю услуг и попросить составить документ, в котором будет описана проблема.

Основное правило — собирать факты, документировать нарушения и обращаться к исполнителю. При необходимости можно привлекать контролирующие органы или объединяться с другими потребителями для коллективного решения проблемы.

Если из-за обстрелов или других подобных обстоятельств электроэнергия, отопление или вода не предоставлялись, потребитель имеет право не платить за те услуги, которыми фактически не пользовался. То есть в период отключения плату нужно пересмотреть и скорректировать.

