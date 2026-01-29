Великдень та Масниця "вдарять" по кишені: які продукти треба купити вже зараз, щоб не переплачувати вдвічі

Які продукти купити до свят зараз

Святковий стіл на Масницю та Великдень цього року ризикує обійтися українцям у копійчину. Борошно, масло, м'ясо та алкоголь дорожчають регулярно, а перед самими святами ціни підскочать ще більше.

Є простий спосіб не переплачувати — почати формувати святковий запас уже в січні-лютому. "Телеграф" розповідає, що саме варто купити зараз і чому це вигідно.

Борошно, олія та цукор — база для млинців і пасок

Ці продукти становлять основу святкової випічки, а їхня вартість росте через дорожчу енергію та логістику. Борошно та олію купити вже зараз буде дешевше, ніж у березні-квітні.

Зараз у "Сільпо" діють акційні ціни на борошно, ванільний цукор та згущене молоко. Олію можна купити зі знижкою в "АТБ". Звичайний білий цукор теж вигідніше брати в "АТБ".

Акційні ціни на борошно у "Сільпо"

Ванільний цукор та згущене молоко у "Сільпо"

Білий цукор вигідніше купити в "АТБ"

Олія в "АТБ" також продається зі знижками

Окремо варто купити:

Сухофрукти (ізюм, курага, цукати)

Мак для начинок

Горіхи

Спеції (ваніль, кориця)

Ці товари займають мало місця, мають тривалий термін придатності, але зникають з полиць першими перед Великоднем. На ринках їхні ціни традиційно "кусаються" в останні тижні перед святом.

Консерви та рибу краще взяти зараз

Рибні консерви для салатів, горошок та інші заготовки можуть додати в ціні 10-15% ближче до квітня. Їхній термін придатності дозволяє купити все необхідне вже сьогодні.

Акційні ціни на консервовані горошок, кукурудзу та ананаси в "АТБ"

Рибні консерви в "АТБ"

Заздалегідь можна сміло купувати консервовані овочі, як от горошок, кукурудзу, оливки, а також фрукти. У Мережжі "АТБ" та "Сільпо" регулярно проходять розпродажі таких товарів.

Консервовані оливки у "Сільпо"

Масло, м'ясо та сало — заморозьте і заощадьте

Найбільший ризик подорожчання стосується продуктів, які потребують охолодження. Вершкове масло продовжує рости в ціні через дефіцит сировини.

Купити якісне масло зараз та покласти в морозилку — розумне рішення. Зі знижкою його можна взяти і в "Сільпо", і в "АТБ".

Ціни на масло у "Сільпо"

Акції в "АТБ"

М'ясо перед Великоднем традиційно стає "золотим". Сало, свинина для буженини та яловичина різко дорожчають у квітні. Якщо купити свіже м'ясо зараз і заморозити, можна зекономити 15-20% вартості. До того ж вдасться уникнути черг та ажіотажу напередодні свята.

Декор, форми та дрібниці — не чекайте останнього моменту

Паперові форми для пасок, серветки, свічки та фарби для яєць за місяць до свята виставляються за преміальними цінами. На маркетплейсах вартість святкової атрибутики злітає за два тижні до Великодня.

Купівля цих товарів у міжсезоння — найпростіший спосіб зберегти бюджет. Тематичні товари до Великодня вже з'являються в продажу, тому можна обирати з повного асортименту.

Чого не варто купувати завчасно

Яйця за рік подорожчали на понад 40%, але їх не треба купувати раніше, ніж за 10-14 днів до свята. Причина — обмежений термін зберігання.

Свіжі овочі теж краще купувати безпосередньо перед святами. Хоча їхня ціна досягне піку саме в квітні, запасти їх завчасно все одно не вийде.

Головна порада експертів — формувати святковий кошик поступово. Це дозволить розподілити фінансове навантаження та уникнути переплат через сезонний ажіотаж.

