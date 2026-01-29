Дни новых коллекций и больших скидок: когда самые выгодные цены в секонд-хендах Humana в Киеве

Есть календарь с датами

В Украине работает популярная сеть секонд-хендов Humana. В течение месяца там действуют разные цены: сначала одежду продают дороже, а со временем ее стоимость уменьшают после завоза новой коллекции.

Когда именно обновляют ассортимент в Киеве и как меняются ценники, выяснил "Телеграф". Все перечисленные магазины, которые работают в столице, можно посмотреть на официальном сайте.

В Telegram-каналах Humana Киева сообщили, что новый товар в магазины привозят раз в месяц. Для этого есть специальный календарь: например, в январе коллекцию завезли 12 числа, а в феврале ее ожидают 16 числа.

На официальном аккаунте Humana в Instagram, отвечая на вопросы клиента, подтвердили, что обновление ассортимента в зале начинается в понедельник каждые пять недель и длится почти неделю. В этот период вещи продают по цене, указанной на ценнике, после чего стартуют скидки. Если покупателям нужно знать точные даты акций и завозов, они могут обратиться в магазин и заполнить анкету, тогда сообщения с информацией будут поступать лично.

Ответ на вопрос об обновлении ассортимента. Фото: страница Humana в Instagram

Соответственно, самую дешевую одежду можно приобрести в конце 5-недельного цикла обновления товара, особенно в дни "все по фиксированной цене" (50, 70, 90 или 100 грн) и в последний день перед завозом новой коллекции.

Однако лучше проверять календарь скидок в конкретном магазине, ведь график может немного отличаться.

