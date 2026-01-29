Необычный цвет бутылки Кока-Колы удивил украинцев: что это может быть (фото)

Есть одно простое объяснение

В соцсетях украинцы обратили внимание на, казалось бы, мелкую деталь, которая вызвала оживленное обсуждение. Привычная бутылка напитка вдруг стала выглядеть иначе, и это заметила украинка.

Девушка опубликовала в соцсети Threads пост с фото бутылки напитка Coca-Cola и обратила внимание на ее внешний вид. Она спросила пользователей, заметили ли они, что бутылка больше не прозрачная, а имеет более темный цвет.

Публикация вызвала обсуждение среди пользователей. В комментариях люди начали делиться своими наблюдениями и предположениями относительно изменений во внешнем виде тары.

Один из пользователей объяснил причину такой особенности. По его словам, это связано с изменениями в поставках бутылок для напитка.

Некоторые в комментариях шутили, что напиток напоминает моторное масло. Другие выдвигали "теорию", что бутылку могли специально затемнить, ведь уже совсем скоро на улице будет лето.

