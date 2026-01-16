Новая версия легендарного "Живчика" удивила украинцев: о ней молчат даже на сайте производителя

Напиток уже можно найти в некоторых магазинах

Один из самых популярных брендов напитков Украины удивил покупателей. С неожиданностью для себя они обнаружили на полках новый вид данного товара.

Об этом украинцы сообщили в соцсетях. Речь о легендарном бренде "Живчик". Одна из покупательниц рассказала, что обнаружила на полках магазинов "прозрачную" версию данного напитка. Как оказалось, новинка является простой негазированной питьевой водой.

"Прозрачный" Живчик. Фото - соцсети

Многие в комментариях выразили удивление ведь раньше не видели простой питьевой воды от "Живчика", хотя некоторые в отмечали, что им якобы удавалось попробовать такой напиток еще несколько лет назад.

Живчик без газа. Фото - соцсети

Примечательно, что упоминаний об обычной питьевой воде от "Живчика" нет даже на сайте компании "Оболонь" (производитель).

Виды Живчика. Фото - компания Оболонь

Хотя в некоторых супермаркетах уже можно его найти в разделе "новинок". Его продают за ~14 гривен за 0,33.

Питьевая вода Живчик

