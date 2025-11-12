"А когда уже пенсия?" Собрали смешные мемы и приколы о работе

Пользователи шутили еще о собеседованиях и рабочих созвонах

Украинцы довольно часто создают мемы по разным поводам и одним из самых распространенных является работа. Ведь достаточно много людей проводит много времени на работе, хотя в большинстве своем этого и не хотят.

"Телеграф" собрал лучшие мемы и смешные шутки о работе. Одной из главных тем были рабочие собрания и видеозвонки. Ведь достаточно много компании, особенно, если сотрудники работают онлайн, раз в неделю или чаще проводят созвоны.

Многие работники не любят их, ведь на них бывают не только разговоры об ошибках на работе, но и рассмотрение новых проектов и распределение этапов. Именно поэтому рабочие "колы" почти никто не любит.

Также были шутки о том, что на собеседовании есть список действий, которые могут не понравиться работодателю. Обычно это когда работник хочет иметь нормальный график и не работать в выходные. Сюда же можно добавить шутки о том, как работу описывают на порталах в вакансиях и какая работа на самом деле.

Шутили украинцы и о "душном" коллективе и повышении зарплаты. Также в мемах вспоминали котиков, которые тоже не хотя работать и идти на работу.

Напомним, что разоблачение крупной коррупционной схемы в энергетике вызвало шквал мемов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы шутили и о введенной государством "Зимней поддержке".