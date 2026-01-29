Незвичний колір пляшки Кока-Коли здивував українців: що це може бути (фото)
-
-
Є одне просте пояснення
У соцмережах українці звернули увагу на, здавалося б, дрібну деталь, яка викликала жваве обговорення. Звична пляшка напою раптом почала мати інший вигляд, і це помітила українка.
Дівчина опублікувала у соцмережі Threads допис із фото пляшки напою Coca-Cola та звернула увагу на її вигляд. Вона запитала користувачів, чи помічали вони, що пляшка більше не є прозорою, а має темніший колір.
Публікація викликала обговорення серед користувачів. У коментарях люди почали ділитися своїми спостереженнями та припущеннями щодо змін у зовнішньому вигляді тари.
Один із користувачів пояснив причину такої особливості. За його словами, це пов’язано зі змінами у постачанні пляшок для напою.
Дехто у коментарях жартував, що напій нагадує моторну оливу. Інші висували "теорію", що пляшку могли спеціально затемнити, адже вже досить скоро на вулиці буде літо.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що новий товар від "Живчика" розсмішив українців та надихнув на створення мемів. Адже цього разу на полицях магазинів з'явився прозорий напій.