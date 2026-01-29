Незвичний колір пляшки Кока-Коли здивував українців: що це може бути (фото)

Є одне просте пояснення

У соцмережах українці звернули увагу на, здавалося б, дрібну деталь, яка викликала жваве обговорення. Звична пляшка напою раптом почала мати інший вигляд, і це помітила українка.

Дівчина опублікувала у соцмережі Threads допис із фото пляшки напою Coca-Cola та звернула увагу на її вигляд. Вона запитала користувачів, чи помічали вони, що пляшка більше не є прозорою, а має темніший колір.

Публікація викликала обговорення серед користувачів. У коментарях люди почали ділитися своїми спостереженнями та припущеннями щодо змін у зовнішньому вигляді тари.

Один із користувачів пояснив причину такої особливості. За його словами, це пов’язано зі змінами у постачанні пляшок для напою.

Що пишуть у коментарях під публікацією. Фото: Threads

Дехто у коментарях жартував, що напій нагадує моторну оливу. Інші висували "теорію", що пляшку могли спеціально затемнити, адже вже досить скоро на вулиці буде літо.

Про що пишуть користувачі в коментарях під дописом. Фото: Threads

Які коментарі залишають під публікацією. Фото: Threads

