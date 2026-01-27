Киевляне переплачивают за проезд ежемесячно: как можно сэкономить внушительную сумму

На муниципальном транспорте в столице можно ездить подешевле

Проезд в общественном транспорте Киева является ежедневным расходом большинства жителей города. При действующих тарифах даже несколько поездок в день формируют заметную сумму расходов в конце месяца, особенно для тех, кто пользуется транспортом регулярно или объединяет несколько маршрутов.

"Телеграф" расскажет о разных форматах оплаты проезда, позволяющих уменьшить общую стоимость поездок в зависимости от интенсивности пользования транспортом.

Сколько стоит проезд в Киеве сейчас

Проезд в общественном транспорте Киева имеет единый тариф независимо от вида транспорта. Стоимость одной поездки составляет 8 гривен и одинакова как для метро, так и для наземного городского транспорта.

В городскую транспортную систему с единым тарифом относятся автобусы, трамваи, троллейбусы, фуникулер и городская электричка, а также Киевский метрополитен. Базовая цена проезда не зависит от типа транспорта, маршрута или расстояния, а каждая поездка оплачивается по фиксированной ставке.

В Киеве действуют несколько способов оплаты проезда, которые отличаются форматом использования и влияют на общую стоимость поездок в зависимости от частоты пользования транспортом. Базовым вариантом остается разовая оплата, предусматривающая оплату каждой поездки отдельно по фиксированному тарифу.

Отдельно действует бесконтактная оплата банковской картой или смартфоном, интегрированная в электронную систему оплаты проезда. Этот формат не требует приобретения отдельного носителя, но по своей логике приравнивается к электронному билету и не предполагает скидок, доступных при покупке пакетов поездок или проездных.

Самый дорогой ли это проезд в Украине

Несмотря на то, что именно львовский билет в последнее время чаще всего называют самым дорогим в Украине, общая картина тарифов в разных городах выглядит гораздо сложнее. Во Львове стоимость разовой поездки при оплате наличными действительно достигает 25 гривен, что является самым высоким показателем среди крупных городов. При безналичной оплате цена снижается почти вдвое, и если сравнивать не максимальные, а минимальные доступные тарифы для жителей, Львов уже не выглядит абсолютным лидером по дороговизне.

Сравнение стоимости разовых билетов в городах показывает, что самый дешевый проезд сейчас именно в Киеве — 8 гривен, независимо от вида муниципального транспорта. В Харькове проезд вообще остается бесплатным. Во многих областных центрах цены на разовые поездки выше: в Одессе — 15 гривен в электротранспорте и 20 гривен в автобусах, в Днепре — 10 гривен в электротранспорте и до 20 гривен в автобусах, — 13-15 гривен в зависимости от вида транспорта.

Стоимость проезда в украинских городах

Однако ситуация кардинально меняется, если сравнивать не разовые поездки, а стоимость проездных билетов на месяц в Черновцах и Виннице. Здесь Киев выходит на первое место: месячный проездной стоит 1300 гривен, что является самым высоким показателем среди городов, где действует система абонементов. Впрочем, стоит заметить, что речь идет о самом дорогом варианте с безлимитным количеством поездок – транспортная карта дает возможность выбирать меньшее количество по меньшей цене, согласно потребностям отдельного пассажира.

Для сравнения, в Виннице месячный проездной обходится в 1125 гривен, в Днепре – 600 гривен на трамвай и троллейбус или 900 гривен с учетом метро, в Одессе – 567 гривен, во Львове – 420 гривен, в Хмельницком – 260 гривен, а в Ровно – 224 гривны.

Стоимость проездного в месяц в разных городах Украины

Поэтому утверждение о "самом дорогом проезде" зависит от того, что именно сравнивать. Киев имеет низкую стоимость разовой поездки, но в то же время самый дорогой месячный проездной. В Виннице соотношение между ценой разового билета и стоимостью абонемента также выглядит менее выгодным для регулярно пользующихся транспортом пассажиров. Отдельно следует учитывать, что в части украинских городов абонементы в месяц или более длительный период вообще отсутствуют, и пассажиры вынуждены оплачивать каждую поездку отдельно.

Электронный билет и проездной на месяц: как сэкономить

Единственный электронный билет Киев Цифровой является основным инструментом для тех, кто пользуется общественным транспортом в Киеве регулярно и стремится уменьшить расходы на поездки. Это бесконтактная транспортная карта, позволяющая оплачивать проезд во всех видах городского транспорта столицы без необходимости покупать отдельные билеты для каждой поездки или вида транспорта.

Электронный билет действует в киевском метрополитене, автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, городской электричке, а также более чем на 150 маршрутах маршрутных такси, входящих в городскую транспортную систему. Фактически это универсальный платежный инструмент, охватывающий весь общественный транспорт Киева и заменяющий как разовую оплату, так и бумажные проездные.

Ключевое преимущество электронного билета состоит в возможности снизить стоимость одной поездки за счет предоплаты. Если при разовой оплате каждая поездка стоит 8 гривен, то пополнение карты на определенное количество поездок позволяет снизить цену каждого переезда. Чем больше пакет поездок выбирает пассажир, тем ниже стоимость одной поездки.

При покупке небольшого пакета из 10-19 поездок, цена одной поездки снижается до 7,70 грн.

Для пакетов на 20-29 поездок она составляет 7,40 грн,

На 30-39 поездок — 7,10 грн,

На 40-49 поездок — 6,80 грн,

При приобретении пакета из 50 поездок – 6,50 грн за одну поездку.

Для того чтобы оформить проездной билет в месяц, пассажир должен оформить для себя транспортную карточку. Приобрести такую можно в специальных терминалах на станциях метрополитена. Стоимость пластиковой карты составляет 75 гривен, цифровой – 40.

Покупка проездного на месяц в Киеве позволяет существенно снизить стоимость одной поездки по сравнению с разовой оплатой. Проще всего это видно на примере пакетов поездок. Проездной на 46 поездок стоит 290 гривен, что дает около 6,30 гривен за одну поездку.

Пакет на 62 поездки обойдется в 390 гривен или примерно 6,29 гривны за поездку. При увеличении количества поездок экономия становится более заметной: 92 поездки стоят 575 гривен, что снижает среднюю цену до около 6,25 гривны, а проездной на 124 поездки — 770 гривен, или примерно 6,20 гривны за одну поездку.

Оформление проездного в "Киев Цифровой"

Напомним, разовая поездка в Киеве стоит 8 гривен. Это означает, что даже самый маленький пакет поездок позволяет экономить около 1,7 гривны на каждой поездке. Если пользоваться максимальным пакетом на 124 поездки, экономия составляет уже около 1,8 гривны с каждой поездки. За месяц активного пользования общественным транспортом эта разница превращается в сотни гривен.

Отдельно доступный безлимитный проездной в месяц за 1300 гривен. Он выгоден прежде всего для тех, кто ежедневно совершает несколько поездок и регулярно пользуется разными видами транспорта. При двух и более поездках в день средняя стоимость одной поездки в таком случае опускается ниже тарифа разового билета и становится конкурентной даже по сравнению с пакетами фиксированного количества поездок. Таким образом, чем активнее пассажир пользуется транспортом, тем больше экономия по сравнению с оплатой каждой поездки отдельно.

Сколько тратит пассажир и как уменьшить расходы

Чтобы оценить приблизительные расходы среднестатистического киевлянина на общественный транспорт, возьмем типичный сценарий: пассажир пользуется транспортом дважды в день, чтобы доехать на работу и вернуться домой. За пятидневную рабочую неделю это 10 поездок в неделю или около 40 поездок в месяц.

При действующем тарифе 8 гривен за поездку ежедневные расходы составляют 16 гривен. Через неделю такой пассажир тратит около 80 гривен, а за месяц — примерно 320 гривен. Это самый простой способ оплаты, но одновременно и менее выгодный при регулярном пользовании транспортом, поскольку не предусматривает никакой скидки.

Единый электронный билет "Киев Цифровой" позволяет выбрать пакет поездок под собственные нужды и снизить стоимость каждой поездки за счет предоплаты. Для пассажира, совершающего около 40 поездок в месяц, логичным вариантом является пакет на 40-49 поездок. В таком случае цена одной поездки составляет 6,80 гривны, а общие расходы за месяц около 272 гривен. Если же выбрать пакет на 30-39 поездок, одна поездка обойдется в 7,10 гривны, и расходы за месяц составят примерно 230-270 гривен в зависимости от фактического количества поездок.

Наибольшую экономию дает пакет на 50 поездок – 6,50 гривны за одну поездку, или 325 гривен в целом, с запасом поездок на следующий период. По сравнению с разовой оплатой экономия составляет от 1,2 до 1,5 гривны на каждой поездке, что в месяц дает 40-60 гривен разницы.

Еще один вариант – проездные с конкретным количеством поездок, которые фактически также работают через электронный билет. К примеру, проездной на 46 поездок стоит 290 гривен, то есть около 6,30 гривны за одну поездку. Для пассажира с 40 поездками в месяц это означает расходы на уровне 290 гривен с небольшим резервом.

Проездной на 62 поездки обойдется в 390 гривен или примерно 6,29 гривны за поездку. Если пассажир пользуется транспортом активнее, пакеты на 92 поездки за 575 гривен или на 124 поездки за 770 гривен снижают среднюю стоимость до 6,25–6,20 гривны за поездку.

Отдельно действует безлимитный проездной в месяц за 1300 гривен. Для пассажира, который пользуется транспортом только дважды в день в будни, он экономически неоправдан: в таком случае фактическая стоимость одной поездки превышает 30 гривен. Такой вариант имеет смысл только для тех, кто совершает несколько поездок каждый день, активно пользуется транспортом в выходные и комбинирует разные виды перевозок.

Для киевлян, которые пользуются общественным транспортом регулярно, но в пределах стандартного рабочего графика наиболее выгодными остаются пакеты поездок или проездные с фиксированным количеством поездок через электронный билет. Они позволяют снизить стоимость каждой поездки на 20-25% по сравнению с разовой оплатой.

