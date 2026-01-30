Не ходите в лес и не занимайтесь рукоделием: что категорически запрещено делать 30 января

В этот день верующие чтят трех святых

В пятницу, 30 января, православные и греко-католики чтят память трех святых Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова. До перехода ПЦУ на новоюлианский церковный календарь, Собор трех святых отмечали 12 февраля.

Что стоит знать о празднике?

Верующие 30 января почитают память трех святых Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова.

Иоанн Златоуст был блестяще образованным оратором, он после смерти матери посвятил свою жизнь служению Богу. Его деятельность была неразрывно связана с благотворительностью и защитой чистоты веры — он активно выступал в богословских дискуссиях против арианства, отстаивая божественную природу Иисуса Христа.

Василий Великий — святой, который в свое время занимал пост архиепископа Кесарии Каппадокийской. Он стал автором толкований Священного Писания, трактата о Святом Духе и множества посланий. Святитель был известен своим усердием — он проповедовал дважды в день, неустанно заботился о бедных и вел борьбу с еретическими учениями.

Изначально Григорий Богослов преподавал искусство красноречия, но позже выбрал путь уединения в пустыне и принял сан пресвитера. По призыву Антиохийского Собора он прибыл на помощь Константинопольской Церкви, где в итоге занял пост Патриарха. Спустя время Григорий оставил высокую должность, чтобы полностью посвятить себя монашеским подвигам.

Что нельзя делать в этот день?

В праздник Собора трех святых верующие много молились и собирались семьями, ходили в гости друг к другу. А вот оставаться наедине было нежелательно. Также по народным верованиям 30 января есть ряд запретов.

Не стоит ходить в лес в одиночку.

Нельзя сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Не рекомендуется заниматься рукоделием, вязать и шить.

Не следует отправляться на рыбалку или охоту, потому что привлечете проблемы в семью.

Погодные приметы на 30 января

Если слышно пение снегирей — скоро будет снег.

Если на деревьях иней — к быстрому потеплению

Если ветреная погода — год будет дождливым.

Если небо ясное и звездное — скоро похолодает и будет ветрено.

