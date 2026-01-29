Сретение 2026: даты праздника по старому и новому стилю, традиции и запреты

В этом году церковный праздник отмечается по новому стилю

Сретение — великий двунадесятый церковный праздник, символизирующий встречу Младенца Иисуса с праведным Симеоном в Иерусалимском храме на 40-й день после Рождества. В народе этот день традиционно называют днем встречи зимы с весной.

"Телеграф" рассказывает, когда по старому и новому стилю отмечается Сретение, о главных традициях и запретах праздника.

Когда Сретение в 2026 году?

После перехода ПЦУ и Греко-католической церкви на новоюлианский календарь, все даты религиозных праздников сместились на 13 дней. К таким относится и Сретение, которое по старому стилю отмечается 15 февраля, а по новому — 2 февраля.

Сретение — это не просто историческая дата, это точка пересечения двух эпох. Встреча Ветхого и Нового Заветов: Старец Симеон олицетворяет уходящий мир и закон, а младенец Иисус — новую эру и надежду.

Традиции на Сретение

На праздник Сретения в храмах проводят торжественное богослужение. Традиционно там освящаются свечи и вода, которые считаются целебными и оберегающими.

Считается, что сретенские свечи обладают особой силой и защищают дом от "грома и молнии". Эти свечи зажигают во время бурь и непогоды, молятся на них, как на оберег.

Вода, освященная на Сретение, ценится так же высоко, как и крещенская. Считается, что она обладает особой целебной силой и также служит оберегом.

Что нельзя делать на Сретение?

Нельзя заниматься ремонтами, тяжелым физическим трудом и перестановкой мебели.

Не стоит в этот день делать генеральную уборку и заниматься бытовыми делами.

Не рекомендуется отправляться в поездки и планировать переезд на этот день.

Не стоит ругаться, скандалить, сквернословить, обижаться и завидовать.

