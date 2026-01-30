Не ходіть у ліс і не займайтеся рукоділлям: що категорично заборонено робити 30 січня

Цього дня віруючі вшановують трьох святих

У п’ятницю, 30 січня, православні та греко-католики вшановують пам’ять трьох святих Іоанна Златоуста, Василя Великого та Григорія Богослова. До переходу ПЦУ на новоюліанський церковний календар Собор трьох святих відзначали 12 лютого.

"Телеграф" розповідає, що відомо про це церковне свято, його головні заборони та прикмети.

Що варто знати про свято?

Віруючі 30 січня вшановують пам’ять трьох святих — Іоанна Златоуста, Василя Великого та Григорія Богослова.

Іоан Златоуст був блискуче освіченим оратором, він після смерті матері присвятив своє життя служінню Богу. Його діяльність була нерозривно пов’язана з благодійністю та захистом чистоти віри – він активно виступав у богословських дискусіях проти аріанства, обстоюючи божественну природу Ісуса Христа.

Василь Великий — святий, який свого часу обіймав посаду архієпископа Кесарії Каппадокійської. Він став автором тлумачень Святого Письма, трактату про Святого Духа та безлічі послань. Святитель був відомий своєю старанністю — він проповідував двічі на день, невпинно дбав про бідних і вів боротьбу з єретичними вченнями.

Спочатку Григорій Богослов викладав мистецтво красномовства, але пізніше вибрав шлях усамітнення в пустелі і прийняв сан пресвітера. На заклик Антіохійського Собору він прибув на допомогу Константинопольській Церкві, де в підсумку обійняв пост Патріарха. Через деякий час Григорій залишив високу посаду, щоб повністю присвятити себе чернечим подвигам.

Що не можна робити цього дня?

У свято Собору трьох святих віруючі багато молилися та збиралися сім’ями, ходили в гості один до одного. А ось залишатися наодинці було небажано. Також за народними віруваннями 30 січня є низка заборон.

Не варто ходити в ліс наодинці.

Не можна лихословити, конфліктувати і пліткувати.

Не рекомендується займатися рукоділлям, в’язати та шити.

Не слід вирушати на риболовлю чи полювання, тому що привернете проблеми в сім’ю.

Погодні прикмети на 30 січня

Якщо чути спів снігурів — незабаром буде сніг.

Якщо на деревах іній – до швидкого потепління

Якщо вітряна погода – рік буде дощовим.

Якщо небо ясне та зоряне — незабаром похолодає і буде вітряно.

