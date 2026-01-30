Мрачное проклятие: как звучит одно из ярких украинских ругательств с немецкими корнями

Такой фразой человеку буквально желают тяжёлую беду

В украинском языке существует немало ярких и образных ругательств, которые звучат необычно и уже не так часто используются в речи. К ним можно отнести такое выражение как "Най (нехай, хай) би тя (тебе) шляк трафив".

Когда говорят такую фразу, человеку буквально выражают прямое пожелание тяжёлой беды — инсульта, паралича или внезапного удара. В этом материале "Телеграф" рассказывает, что означают слова в этой фразе.

Так, слово "шляк" происходит от немецкого Schlag, что переводится как "удар", а "трафив" связано с глаголом treffen — "поразить", "случиться". В буквальном смысле выражение можно трактовать как "чтобы тебя поразил удар".

Также ест объяснение, что "трафив шляг" происходит от немецкого schlag treffen — "инсульт наступил", но обычно употребляется как всеобщее проклятие, или просто большое несчастье.

К слову, похожее по смыслу значение имеет и выражение "хай йому/тобі грець!". Однако уже в наши дни его чаще всего используют просто как восклицание, когда что-то раздражает, разочаровывает или вызывает желание остановиться.

