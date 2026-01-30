Моторошне прокляття: як звучить одна з яскравих українських лайок з німецьким корінням

Такою фразою людині буквально бажають тяжкого лиха

В українській мові існує чимало яскравих та образних лайок, які звучать незвичайно і вже не так часто використовуються у мові. До них можна віднести такий вислів як "Най (нехай, хай) би тя (тебе) шляк трафив!".

Коли говорять таку фразу, людині буквально висловлюють пряме побажання важкого лиха — інсульту, паралічу чи раптового удару. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що означають слова у цій фразі.

Так, слово "шляк" походить від німецького Schlag, що перекладається як "удар", а "трафив" пов’язане з дієсловом treffen — "вразити", "трапитися". У буквальному значенні вираз можна трактувати як "щоб тебе вразив удар".

Також є пояснення, що "трафив шляг" походить від німецького schlag treffen — "інсульт настав", але зазвичай використовується як загальне прокляття, або просто велике нещастя.

До речі, схоже за змістом значення має й вираз "хай йому/тобі грець!". Проте вже в наші дні його найчастіше використовують просто як вигук, коли щось дратує, розчаровує чи викликає бажання зупинитись.

