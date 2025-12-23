Как сказать на украинском "Будь здоров!": варианты для разных случаев

Три разных ситуации – три разных фразы

Кто-то рядом чихнул, и вы автоматически говорите "Будь здоров!"? Стоп – в украинском языке это не совсем верно. Оказывается, эта обычная фраза имеет иное значение, чем мы привыкли думать.

"Телеграф" разбирался, как правильно желать здоровья на украинском языке в разных ситуациях – от чихания до прощания. Ведь одна и та же фраза может иметь разные оттенки в зависимости от контекста.

Словарь украинского языка четко объясняет : фраза "Будь здорова" или "Будьте здорові" – это вежливое пожелание именно при прощании. Это устоявшаяся формула, которую используют, когда прощаются с человеком.

Словарь приводит примеры из классической литературы. "Бувай здоров, Миколо! – кричав Боженко з вагона. – Будь здоров, старина. Бережи хлопців! – крикнув Щорс", – так писал Александр Довженко. Леся Украинка также использовала эту формулу: "Мотря взяла гребінь, поцілувалася з кумою і подалась до дверей. – Будьте здорові! – Ідіть здорові!"

Прощаться фразой "Будь здоров" — правильно

Иногда "Будь здоров!" используют и как приветствие. Однако классическим украинским вариантом остается "Здоров був!" или "Здорова будь!"

Олесь Досвитний писал: "Степане? Ти? Здоров був! – зачув він голос Недайводи". А Владимир Сосюра использовал женский вариант: "Здорова будь, моя Марійко. Я не писав тобі давно". Нечуй-Левицкий сочетал разные формулы: "Добривечір вам! З понеділком будьте здорові! – сказали бурлаки до хазяїна".

Что говорить, когда кто-то чихнул

А вот когда человек рядом чихает, нужно использовать другой вариант. Правильно будет сказать "Будь здоровий!" или "Будь здорова!" – в зависимости от пола.

Именно эта форма соответствует ситуации, когда вы желаете здоровья тому, кто чихнул. Это важное отличие, которое следует запомнить.

Откуда взялся обычай желать здоровья

Традиция желать здоровья чихнущему человеку существует еще с античных времен. В Европе это пожелание связывалось с эпидемиями чумы – фраза должна была защитить от страшной болезни.

Интересно, что разные народы реагируют на чихание по-разному. Немцы и славяне желают здоровья. Англичане говорят: "Да благословит тебя Бог!" Итальянцы выражают пожелания счастья. А на Ближнем и Среднем Востоке люди традиционно кланяются в сторону чихнущего и хлопают в ладоши.

