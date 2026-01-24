Это украинское слово слышали единицы. Какое оно имеет значение (фото)

Этот диалектизм можно встретить в литературных произведениях

В украинском языке немало странных и смешных слов, значение которых знают не все украинцы. К примеру, рогожик.

Как отметила пользовательница Threads, в детстве она часто слышала это слово от родителей. "Телеграф" расскажет, что такое рогожик и какую бытовую вещь им называли.

По данным толкового словаря, рогожик — это крепкая, текстурная ткань с характерным "шахматным" или "мешковым" плетением нитей. Визуально она напоминает мешковину, но гораздо более мягкая и приятная на ощупь.

Что такое рогожик

Раньше рогожиком украинцы называли небольшие ковры, дорожки из плотной ткани. Это слово не было очень популярным, его считают диалектизмом. Кроме того, иногда так называли покрывала или рядно. Добавим, что слово рогожик имеет еще одну форму — рогіжик.

Примеры использования:

Доводилося [коневі].. у лісі мерзнути під тонкою рогіжкою (Хотк., І, 1966, 128);

Уже не вертався [Стефан] на селище до товаришів, сидів весь день у хижі, помагав плести рогіжки (Ков., Світ.., 1960, 135);

Найбільш турбувала мене одежа. Шоколадна, в рогіжку, перероблена з старої панської, купленої на товчку (Коцюб., II, 1955, 244).

