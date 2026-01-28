Укр

Использовали как защиту от злых чар: это украинское слово вызвало горячие обсуждения в Threads

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что значит слово агий в украинском языке Новость обновлена 28 января 2026, 16:44
Что значит слово агий в украинском языке. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот возглас имеет универсальное значение и может выражать широкий спектр эмоций

В украинском языке множество настолько интересных и забавных слов, что иногда люди из одной местности не могут прийти к согласию о правильности их употребления. Так, одно слово может дать начало широкой дискуссии.

В одной из соцсетей девушка спросила у подписчиков, как объяснить значение возгласа "Огий", что и послужило поводом для жаркого спора в комментариях. "Телеграф" расскажет об этом колоритном украинском выражении.

Что значит это слово

На самом деле, более распространенная версия этого слова звучит как "Агий" ("аги" или "угий") — это украинский диалектный возглас. Он выражает удивление, возмущение, раздражение, осуждение или неприязнь. Часто используется как знак недовольства, фиксируемый в диалектах, в частности на западе Украины. Этот возглас придает эмоциональную окраску выражению, подчеркивая негативное отношение к ситуации или личности.

Это слово можно встретить и в украинской литературе. В частности, в произведениях выдающихся классиков.

"Слушайте, господа, агий на вашу голову!", — писал Остап Вишня.

"Калатаю — не доколатаюсь, а дальше думаю себе: " Агий, да чего я тут калатаю", — также употреблял это выражение Иван Франко.

Как отреагировали в соцсети

"Как объяснить человеку не из Галичины значение слова "огий"? Ведь кроме того, как то, что его нужно почувствовать, я не знаю, как иначе раздуплить", — написала девушка.

"Я из Галичины, но тоже дупля не даю", — получила она шутливый ответ.

Сообщение в сети
Сообщение в сети

Некоторые пользователи уточнили, что, возможно, слово звучит иначе. В частности, начинается на другую букву.

"Может "а-гий"?";

"Я знаю агиииииии, агииии. Но да, это надо почувствовать";

"Ну меня когда спрашивают то я говорю что это возглас для усиления эмоциональной окраски хаха";

"Аггий, огий, есть разные интерпретации. Только слова Агий, Бигме, Окаменело бы, Шлях трафил и т.п. это проклятия, поэтому надо вожать (быть осторожным) при их использовании.

Когда знахарки говорили малышу: Аггий на тебя, как защита от сглаза. На Буковине даже сейчас к младенцу обращаются, агий на тебя или ты плохой";

"Очень важен контекст и интонация (особенно она). Мне скорее ближе к "хватит уже!", но, опять же, интонация и контекст", — пояснили пользователи.

Комментарии пользователей
Комментарии пользователей

"Я из Тернополя и такого слова не знаю. Что это?";

"Агий" Огий никто не говорит";

"У нас говорят только через О";

"То же, что агиий?";

"Огий — вместо тысячи слов";

"Да это еще надо уметь по-разному окачать, в разных ситуациях";

Комментарии под сообщением
Комментарии под сообщением
Комментарии под сообщением
Комментарии под сообщением

"Огий всегда уходит из бодайбы "огой бодайбы";

"Смотря с какой интонацией сказано. Еще может быть: ох йой и агий или угий";

"Так надо вырасти у бабы-гуцулки)";

"Знаю "агий", а "огий" впервые слышу";

"Аггий, адывига";

"Мой дед АГИ! использовал вместо мата", — пишут пользователи.

Комментарии под сообщением
Комментарии под сообщением
Комментарии под сообщением
Комментарии под сообщением

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое смешное украинское слово значит совсем не то, что кажется, поскольку подобным образом называют и наркоторговцев.

Теги:
#Украинский язык #Слова #Слово #Значение