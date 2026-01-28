Использовали как защиту от злых чар: это украинское слово вызвало горячие обсуждения в Threads

Этот возглас имеет универсальное значение и может выражать широкий спектр эмоций

В украинском языке множество настолько интересных и забавных слов, что иногда люди из одной местности не могут прийти к согласию о правильности их употребления. Так, одно слово может дать начало широкой дискуссии.

В одной из соцсетей девушка спросила у подписчиков, как объяснить значение возгласа "Огий", что и послужило поводом для жаркого спора в комментариях. "Телеграф" расскажет об этом колоритном украинском выражении.

Что значит это слово

На самом деле, более распространенная версия этого слова звучит как "Агий" ("аги" или "угий") — это украинский диалектный возглас. Он выражает удивление, возмущение, раздражение, осуждение или неприязнь. Часто используется как знак недовольства, фиксируемый в диалектах, в частности на западе Украины. Этот возглас придает эмоциональную окраску выражению, подчеркивая негативное отношение к ситуации или личности.

Это слово можно встретить и в украинской литературе. В частности, в произведениях выдающихся классиков.

"Слушайте, господа, агий на вашу голову!", — писал Остап Вишня.

"Калатаю — не доколатаюсь, а дальше думаю себе: " Агий, да чего я тут калатаю", — также употреблял это выражение Иван Франко.

Как отреагировали в соцсети

"Как объяснить человеку не из Галичины значение слова "огий"? Ведь кроме того, как то, что его нужно почувствовать, я не знаю, как иначе раздуплить", — написала девушка.

"Я из Галичины, но тоже дупля не даю", — получила она шутливый ответ.

Сообщение в сети

Некоторые пользователи уточнили, что, возможно, слово звучит иначе. В частности, начинается на другую букву.

"Может "а-гий"?";

"Я знаю агиииииии, агииии. Но да, это надо почувствовать";

"Ну меня когда спрашивают то я говорю что это возглас для усиления эмоциональной окраски хаха";

"Аггий, огий, есть разные интерпретации. Только слова Агий, Бигме, Окаменело бы, Шлях трафил и т.п. это проклятия, поэтому надо вожать (быть осторожным) при их использовании.

Когда знахарки говорили малышу: Аггий на тебя, как защита от сглаза. На Буковине даже сейчас к младенцу обращаются, агий на тебя или ты плохой";

"Очень важен контекст и интонация (особенно она). Мне скорее ближе к "хватит уже!", но, опять же, интонация и контекст", — пояснили пользователи.

Комментарии пользователей

"Я из Тернополя и такого слова не знаю. Что это?";

"Агий" Огий никто не говорит";

"У нас говорят только через О";

"То же, что агиий?";

"Огий — вместо тысячи слов";

"Да это еще надо уметь по-разному окачать, в разных ситуациях";

Комментарии под сообщением

"Огий всегда уходит из бодайбы "огой бодайбы";

"Смотря с какой интонацией сказано. Еще может быть: ох йой и агий или угий";

"Так надо вырасти у бабы-гуцулки)";

"Знаю "агий", а "огий" впервые слышу";

"Аггий, адывига";

"Мой дед АГИ! использовал вместо мата", — пишут пользователи.

Комментарии под сообщением

