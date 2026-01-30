Карьерный рывок или провал? Эти три знака восточного гороскопа ждут новые вызовы в феврале 2026

Для некоторых людей февраль станет месяцем карьерных перемен

По китайскому календарю год Красной Огненной Лошади наступит только 17 февраля. Астрологи уже сделали прогнозы, для кого начало года станет временем перемен и карьерных вызовов.

"Телеграф" рассказывает о знаках восточного гороскопа, для которых февраль 2026 года принесет новые вызовы и перемены на работе.

Как оказалось, в этом астрологическом списке три знака китайского гороскопа — Крыса, Обезьяна и Бык. Об этом пишет China Explorer Tour.

Крыса

Для представителей этого знака февраль станет месяцем "проверки на прочность". Это не значит, что все будет плохо, однако привычная стабильность немного пошатнется. На работе возможна смена руководства, что приведет к некоторой турбулентности в виде новых обязанностей и дополнительной нагрузки. Старые методы работы перестанут приносить результат, так что придется искать новые идеи. Февраль потребует от вас предельной гибкости, в конечном итоге это приведет к позитивным результатам.

Обезьяна

Для Обезьян огненная энергия февраля может стать временем хаоса. Однако вы, как никто другой, сможете быстро в этом хаосе адаптироваться и вынести из него выгоду. Вас могут попытаться втянуть в офисные интриги или предложить проект, который кажется невыполнимым. Однако ваша хладнокровность и профессионализм приведут к нестандартным решениям, которые в результате станут карьерным трамплином.

Бык

Для Быков февраль станет временем выхода из зоны комфорта через силу. Ваша медлительность и монотонность могут стать причиной перемен на работе, от вас потребуют "галопировать". Это может привести к конфликтам и обострению отношений с руководством. Не переживайте, если придется сменить место работы или полностью пересмотреть свою сферу деятельности. К весне в вашей жизни наступят приятные перемены и все наладится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие три знака китайского гороскопа встретят любовь весной 2026. Одиночество отменяется.