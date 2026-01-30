Кар’єрний ривок чи провал? На цих трьох знаків східного гороскопу чекають нові виклики в лютому 2026

Для деяких людей лютий стане місяцем кар’єрних змін

За китайським календарем рік Червоного Вогняного Коня настане лише 17 лютого. Астрологи вже зробили прогнози, для кого початок року стане часом змін та кар’єрних викликів.

"Телеграф" розповідає про знаки східного гороскопу, для яких лютий 2026 року принесе нові виклики та зміни на роботі.

Як виявилося, у цьому астрологічному списку три знаки китайського гороскопа — Пацюк, Мавпа та Бик. Про це пише China Explorer Tour.

Пацюк

Для представників цього знаку лютий стане місяцем "перевірки на міцність". Це не означає, що все буде погано, проте звична стабільність трохи похитнеться. На роботі можлива зміна керівництва, що призведе до деякої турбулентності у вигляді нових обов’язків та додаткового навантаження. Старі методи роботи перестануть давати результат, так що доведеться шукати нові ідеї. Лютий вимагатиме від вас граничної гнучкості, зрештою це призведе до позитивних результатів.

Мавпа

Для Мавп вогненна енергія лютого може стати часом хаосу. Однак ви, як ніхто інший, зможете швидко в цьому хаосі адаптуватися та винести з нього зиск. Вас можуть спробувати втягнути в офісні інтриги або запропонувати проект, який видається нездійсненним. Однак ваша холоднокровність та професіоналізм призведуть до нестандартних рішень, які в результаті стануть кар’єрним трампліном.

Бик

Для Биків лютий стане часом виходу із зони комфорту через силу. Ваша повільність і монотонність можуть стати причиною змін на роботі, від вас вимагатимуть "галопувати". Це може призвести до конфліктів та загострення відносин із керівництвом. Не хвилюйтесь, якщо доведеться змінити місце роботи або повністю переглянути свою сферу діяльності. До весни у вашому житті настануть приємні зміни і все налагодиться.

