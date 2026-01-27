Укр

Приготовьтесь к трудностям: кого из знаков китайского гороскопа ждут неприятные перемены весной 2026

Для Крысы, Быка и Кролика весна может стать неблагоприятным временем. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Для некоторых знаков китайского гороскопа весна станет непростым периодом

По китайскому календарю год Красной Огненной Лошади наступит только 17 февраля. Астрологи уже сделали прогнозы, для кого начало года и особенно весна станут временем перемен и некоторых неприятностей.

"Телеграф" рассказывает о знаках восточного гороскопа, для которых весна 2026 года принесет трудности, проблемы и перемены.

Как оказалось, в этом астрологическом списке три знака китайского гороскопа — Крыса, Бык и Кролик. Об этом пишет China Explorer Tour.

Крыса

В китайской астрологии Крыса и Лошадь — антагонисты, они находятся в позиции прямого противостояния. Именно поэтому в год Лошади у Крыс могут возникнуть трудности, а весной начнется неблагоприятный период. В это время вы можете почувствовать, что планы рушатся и все идет не так, как вы себе задумали. На работе возможны конфликты, которые давно назревали, а также не исключены юридические проволочки. Постарайтесь сохранять равновесие и помните, что это временно — к лету ваша жизнь наладится.

китайский гороскоп

Бык

По своей натуре Бык методичный и предсказуемый, он любит тишину и покой. Именно поэтому энергия Огненной Лошади может вогнать его в стрессовые ситуации и авралы. Основной удар придется на финансы и личные отношения. С самого начала весны вас ожидают непредвиденные траты и нарушение гармонии в паре. Будьте готовы к тому, что придется выйти из зоны комфорта. Однако, постарайтесь не противиться переменам, стратегия "плыть по течению" может привести вас к хорошим результатам.

Кролик

Энергия Огненной Лошади может быть слишком стремительной и хаотичной для деликатного и осторожного Кролика. Весной есть риск столкнуться с эмоциональным выгоранием, а попытки успеть за всеми и соответствовать чужим ожиданиям быстро истощат ваш ресурс. В какой-то момент жизнь может стать слишком непредсказуемой — с внезапными поездками, сменой работы или неожиданными предложениями. Ваша задача на весну — сохранить внутренний баланс и не уступать своим принципам и ценностям.

