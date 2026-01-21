Быстро стало культовым среди киевлян: история легендарного кафе "Ярослава"
Заведение известно своей почти 80-летней историей и непревзойденными блюдами
В центре Киева насчитывается немало легендарных кафе и ресторанов. Но отдельно среди них выделяется кафе "Ярослава" — одно из старейших место общественного питания в столице.
Заведение во все времена увлекало посетителей непревзойденными блюдами домашней кухни. "Телеграф" расскажет историю этого важного для киевлян места.
Где расположено заведение
Кафе "Ярослава" расположено в центре Киева. На улице Ярославов Вал, 13.
История заведения
Заведение появилось в Киеве в 1947 году. Сразу после Второй мировой войны, в двухэтажном доме на Ярославовом Валу, рядом с Золотоворотским сквером. Его открыли как часть сети мест общественного питания — простых, доступных, но с атмосферой.
В послевоенном Киеве это кафе стало настоящим магнитом. Сюда приходили посетители на пирожки с капустой, чай в гранчаках и особый фирменный борщ, который готовили в печи.
В 1950–1960-х годах здесь можно встретить студентов Киевского университета, актеров из соседнего театра, писателей и обычных киевлян. Людей привлекали простота и вкусы, напоминавшие им дом. Именно эти факторы и сделали кафе культовым.
Со временем интерьер меняли, появились новые блюда. Но не исчезло главное – атмосфера тепла, ностальгии и городского постоянства.
Сегодня "Ярослава" — одна из последних живых точек старого Киева, которая до сих пор придерживается своего ритма, не спешит гнаться за модой. Она сохраняет тепло "домашнего" Киева времен середины прошлого столетия.
