Быстро стало культовым среди киевлян: история легендарного кафе "Ярослава"

Заведение известно своей почти 80-летней историей и непревзойденными блюдами

В центре Киева насчитывается немало легендарных кафе и ресторанов. Но отдельно среди них выделяется кафе "Ярослава" — одно из старейших место общественного питания в столице.

Заведение во все времена увлекало посетителей непревзойденными блюдами домашней кухни. "Телеграф" расскажет историю этого важного для киевлян места.

Где расположено заведение

Кафе "Ярослава" расположено в центре Киева. На улице Ярославов Вал, 13.

История заведения

Заведение появилось в Киеве в 1947 году. Сразу после Второй мировой войны, в двухэтажном доме на Ярославовом Валу, рядом с Золотоворотским сквером. Его открыли как часть сети мест общественного питания — простых, доступных, но с атмосферой.

Кафе "Ярослава" располагается в историческом здании

В послевоенном Киеве это кафе стало настоящим магнитом. Сюда приходили посетители на пирожки с капустой, чай в гранчаках и особый фирменный борщ, который готовили в печи.

Интерьер кафе "Ярослава" напоминает стиль времен Киевской Руси

В 1950–1960-х годах здесь можно встретить студентов Киевского университета, актеров из соседнего театра, писателей и обычных киевлян. Людей привлекали простота и вкусы, напоминавшие им дом. Именно эти факторы и сделали кафе культовым.

Кафе "Ярослава" оформлено в стиле времен Киевской Руси

Со временем интерьер меняли, появились новые блюда. Но не исчезло главное – атмосфера тепла, ностальгии и городского постоянства.

Современный интерьер кафе "Ярослава"

Сегодня "Ярослава" — одна из последних живых точек старого Киева, которая до сих пор придерживается своего ритма, не спешит гнаться за модой. Она сохраняет тепло "домашнего" Киева времен середины прошлого столетия.

