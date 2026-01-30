Здесь сидела Тимошенко и не только. Как выглядит самая старая тюрьма Киева (фото)

Корпуса построили почти 150 лет назад

Одной из старейших и тюрем в Украине считается Лукьяновское СИЗО. За время своего существования оно неоднократно попадало в скандалы из-за ужасающих условий содержания.

"Телеграф" расскажет, что известно о СИЗО в Киеве и покажет, как оно выглядит. Отметим, что по состоянию на 2026 год Лукьяновское СИЗО работает.

Лукьяновская тюрьма состоит из нескольких корпусов. Основное здание было построено в 1859—1862 гг. Однако официально оно начало работать с 1863 года. На территории тюрьмы существовала тюремная церковь св. пророка Иова, в которой в советское время были тоже построены камеры. К слову, именно во времена СССР камеры, которые в общей сложности были рассчитаны на 2 тысячи человек, вмещали более 20 тысяч человек. Т.е. тюрьма была переполнена в тысячи раз.

Лукьяновская тюрьма. Фото: Википедия

В 1900 году тюрьма состояла из 10 каменных построек. Она имела целую систему подземных тоннелей — переходов между разными частями СИЗО: следственным корпусом, старой и новой частью тюрьмы. Внутри туннели имели многочисленные металлические двери с замками и специальной сигнализацией.

Интересно, что у корпусов Лукьяновского СИЗО есть свои кодовые названия, самый старый — "Катенька", еще есть "Брежновка", "Кучмовка", "Малолетка", ЖК (женский корпус), "Больничка" и т.д.

Лукьяновское СИЗО. Фото: Википедия

За время существования этой тюрьмы ее использовали не только для содержания уголовников или подозреваемых в совершении уголовных преступлений, но и жертв политических репрессий, в частности известных общественных, политических, военных деятелей, представителей науки и культуры.

Добавим, что до 1991 года Лукьяновская тюрьма была именно тюрьмой, но после получения Украиной Независимости здесь разместили Киевский следственный изолятор (СИЗО № 13).

Скандалы с Лукьяновским СИЗО

В 2018 году СИЗО в Киеве попало в громкий скандал, когда в сети показали бесчеловечные условия содержания. Тогда говорили, что ремонт в помещениях не производился десятилетиями, а сами здания изнутри напоминают клоповники.

Лукьяновское СИЗО для ремонта. Фото: Открытые источники

Лукьяновское СИЗО для ремонта. Фото: Открытые источники

Однако уже в 2021 году было отремонтировано несколько помещений, по словам медиа, ставших платными камерами.

Лукьяновское СИЗО после ремонта в 2021 году. Фото: Открытые источники

Лукьяновское СИЗО после ремонта в 2021 году. Фото: Открытые источники

Известные заключенные Лукьяновской тюрьмы:

Грушевский Михаил Сергеевич — ученый-историк, академик, председатель Украинской Центральной Рады.

Дятлов Анатолий Степанович – бывший заместитель главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Петлюра Симон – украинский государственный, военный и политический деятель.

Рыльский Максим Фаддеевич — украинский поэт, переводчик, публицист, общественный деятель, языковед, литературовед, академик АН Украины.

Хмара Степан Илькович – украинский политик, правозащитник, многолетний политзаключенный советских концлагерей.

Чорновол Вячеслав Максимович – украинский политик, публицист, литературный критик.

Тимошенко Юлия Владимировна — лидер партии "Батькивщина", народный депутат и премьер-министр Украины 2005, 2007-2010 годов.

