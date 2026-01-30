Тут сиділа Тимошенко і не тільки. Як виглядає найстаріша в’язниця Києва (фото)

Корпуси побудували майже 150 років назад

Однією з найстаріших та найбільших в'язниць в Україні вважається Лук'янівське СІЗО. За часи свого існування воно неодноразово потрапляло у скандали через жахливі умови утримання.

"Телеграф" розповість, що відомо про СІЗО в Києві та покаже, як воно виглядає. Зауважимо, що станом на 2026 рік Лук'янівське СІЗО працює.

Лук'янівська в'язниця складається з кількох корпусів. Основну будівлю збудували в 1859—1862 рр. Однак офіційно вона почала працювати з 1863 року. На території в'язниці існувала тюремна церква св. пророка Йова, у якій у радянські часи були теж побудовані камери. До слова, саме в часи СРСР камери, які загалом були розраховані на 2 тисячі людей, вміщували понад 20 тисяч людей. Тобто в'язниця була переповнена в тисячі разів.

Лук'янівська в'зниця. Фото: Вікіпедія

У 1900 році тюрма складалася з 10 кам'яних будівель. В'язниця мала цілу систему підземних тунелів — переходів між різними частинами СІЗО: слідчим корпусом, старою і новою частиною в'язниці. Усередині тунелі мали чисельні металеві двері з замками і спеціальною сигналізацією.

Цікаво, що корпуси Лук'янівського СІЗО мають свої кодові назви, найстаріший — "Катєнька", ще є "Брежнівка", "Кучмівка", "Малолєтка", ЖК (жіночий корпус), "Больнічка" тощо.

Лук'янівське СІЗО. Фото: Вікіпедія

За часи існування цієї в'язниці її використовували не тільки для утримання кримінальних злочинців чи підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів, а й жертв політичних репресій, зокрема відомих громадських, політичних, військових діячів, представників науки й культури.

Додамо, що до 1991 року Лук'янівська в'язниця була саме в'язницею, але після здобуття Україною Незалежності тут розмістили Київський слідчий ізолятор (СІЗО № 13).

Скандали з Лук'янівським СІЗО

У 2018 році СІЗО в Києві потрапило у гучний скандал, коли у мережі показали нелюдські умови утримання. Тоді казали, що ремонт у приміщеннях не проводився десятиліттями, а самі будівлі з середини нагадують клоповники.

Лук'янівське СІЗО до ремонту. Фото: Відкриті джерела

Лук'янівське СІЗО до ремонту. Фото: Відкриті джерела

Однак вже у 2021 році було відремонтовано кілька приміщень, які, за словами медіа, стали платними камерами.

Лук'янівське СІЗО після ремонту у 2021. Фото: Відкриті джерела

Лук'янівське СІЗО після ремонту у 2021. Фото: Відкриті джерела

Відомі в'язні Лук'янівської в'язниці:

Грушевський Михайло Сергійович — вчений-історик, академік, голова Української Центральної Ради.

Дятлов Анатолій Степанович — колишній заступник головного інженера з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Петлюра Симон — український державний, військовий і політичний діяч.

Рильський Максим Тадейович — український поет, перекладач, публіцист, громадський діяч, мовознавець, літературознавець, академік АН України.

Хмара Степан Ількович — український політик, правозахисник, довголітній політв'язень радянських концтаборів.

Чорновіл В'ячеслав Максимович — український політик, публіцист, літературний критик.

Тимошенко Юлія Володимирівна — лідер партії "Батьківщина", народний депутат та прем'єр-міністр України 2005, 2007—2010 років.

