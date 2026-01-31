Навлечете на себя беду и бедность. Что категорически запрещено делать в праздник 31 января
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Остерегайтесь этих вещей в последний январский день
В эту субботу, согласно церковному календарю по новому стилю, христиане восточного обряда в Украине чтят святых мучеников Кира и Иоанна, а также мучениц Афанасию и ее дочерей — Феодотию, Феоктисту и Евдоксию.
31 января вспоминают и святителя Никиту Печерского — его почитают как заступника и оберега от пожаров, грозовых молний и изнуряющей жары. По преданию, силой своей молитвы он мог не только укрощать огонь, но и отводить засуху.
Наши предки уделяли дому особое внимание — верили, что именно в этот день нечистая сила может напакостить и навлечь беды. Чтобы уберечься от неприятностей, последний день января старались провести спокойно, в тепле семейного круга, посвящая время тихим, добрым и благочестивым занятиям.
Что нельзя делать 31 января
- Ссориться, ругаться, оскорблять людей — к беде и бедности.
- Спорить, выяснять, кто прав, судиться — правосудия не будет.
- Оставлять дом без присмотра — темные силы проникнут в жилище.
Народные приметы 31 января
- Ночь ясная – к солнечному дню.
- Воробьи гнезда утепляют – к морозам.
- Громкий крик ворон – к метели.
У кого именины 31 января
Сегодня именины отмечает Виктор, Иван, Илья и Никита.
Праздники и события 31 января
- Международный день ювелира
- Международный день зебры (International Zebra Day)
- День скотча (Scotch Tape Day)
- День горячего шоколада
Отметим, что в Украине есть полно семейных праздников. Ранее мы писали, когда отмечается День дедушки в 2026 году.