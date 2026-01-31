Навлечете на себя беду и бедность. Что категорически запрещено делать в праздник 31 января

Остерегайтесь этих вещей в последний январский день

В эту субботу, согласно церковному календарю по новому стилю, христиане восточного обряда в Украине чтят святых мучеников Кира и Иоанна, а также мучениц Афанасию и ее дочерей — Феодотию, Феоктисту и Евдоксию.

31 января вспоминают и святителя Никиту Печерского — его почитают как заступника и оберега от пожаров, грозовых молний и изнуряющей жары. По преданию, силой своей молитвы он мог не только укрощать огонь, но и отводить засуху.

Наши предки уделяли дому особое внимание — верили, что именно в этот день нечистая сила может напакостить и навлечь беды. Чтобы уберечься от неприятностей, последний день января старались провести спокойно, в тепле семейного круга, посвящая время тихим, добрым и благочестивым занятиям.

Что нельзя делать 31 января

Ссориться, ругаться, оскорблять людей — к беде и бедности.

Спорить, выяснять, кто прав, судиться — правосудия не будет.

Оставлять дом без присмотра — темные силы проникнут в жилище.

Народные приметы 31 января

Ночь ясная – к солнечному дню.

Воробьи гнезда утепляют – к морозам.

Громкий крик ворон – к метели.

У кого именины 31 января

Сегодня именины отмечает Виктор, Иван, Илья и Никита.

Праздники и события 31 января

Международный день ювелира

Международный день зебры (International Zebra Day)

День скотча (Scotch Tape Day)

День горячего шоколада

