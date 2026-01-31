Накликаєте на себе біду і бідність. Що категорично заборонено робити у свято 31 січня

Стережіться цих речей в останній січневий день

Цієї суботи, згідно з церковним календарем за новим стилем, християни східного обряду в Україні вшановують святих мучеників Кіра та Іоанна, а також мучениць Афанасію та її дочок — Феодотію, Феоктисту та Євдоксію.

31 січня згадують і святителя Микиту Печерського — його шанують як заступника та оберега від пожеж, грозових блискавок та виснажливої спеки. За переказами, силою своєї молитви він міг не лише приборкувати вогонь, а й відводити посуху.

Наші пращури приділяли своїй оселі особливу увагу — вірили, що саме в цей день нечиста сила може нашкодити і накликати біди. Щоб уберегтися від неприємностей, останній день січня намагалися провести спокійно, у теплі сімейного кола, присвячуючи час тихим, добрим та благочестивим заняттям.

Що не можна робити 31 січня

Сваритися, лаятись, ображати людей — до біди та бідності.

Сперечатися, з’ясовувати, хто має рацію, судитися — правосуддя не буде.

Залишати дім без нагляду — темні сили проникнуть у житло.

Народні прикмети 31 січня

Ніч ясна – до сонячного дня.

Горобці гнізда утеплюють – до морозів.

Гучний крик ворон – до хуртовини.

У кого іменини 31 січня

Сьогодні іменини відзначає Віктор, Іван, Ілля та Микита.

Свята та події 31 січня

Міжнародний день ювеліра

Міжнародний день зебри (International Zebra Day)

День скотчу (Scotch Tape Day)

День гарячого шоколаду

