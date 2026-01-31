Накликаєте на себе біду і бідність. Що категорично заборонено робити у свято 31 січня
-
-
Стережіться цих речей в останній січневий день
Цієї суботи, згідно з церковним календарем за новим стилем, християни східного обряду в Україні вшановують святих мучеників Кіра та Іоанна, а також мучениць Афанасію та її дочок — Феодотію, Феоктисту та Євдоксію.
31 січня згадують і святителя Микиту Печерського — його шанують як заступника та оберега від пожеж, грозових блискавок та виснажливої спеки. За переказами, силою своєї молитви він міг не лише приборкувати вогонь, а й відводити посуху.
Наші пращури приділяли своїй оселі особливу увагу — вірили, що саме в цей день нечиста сила може нашкодити і накликати біди. Щоб уберегтися від неприємностей, останній день січня намагалися провести спокійно, у теплі сімейного кола, присвячуючи час тихим, добрим та благочестивим заняттям.
Що не можна робити 31 січня
- Сваритися, лаятись, ображати людей — до біди та бідності.
- Сперечатися, з’ясовувати, хто має рацію, судитися — правосуддя не буде.
- Залишати дім без нагляду — темні сили проникнуть у житло.
Народні прикмети 31 січня
- Ніч ясна – до сонячного дня.
- Горобці гнізда утеплюють – до морозів.
- Гучний крик ворон – до хуртовини.
У кого іменини 31 січня
Сьогодні іменини відзначає Віктор, Іван, Ілля та Микита.
Свята та події 31 січня
- Міжнародний день ювеліра
- Міжнародний день зебри (International Zebra Day)
- День скотчу (Scotch Tape Day)
- День гарячого шоколаду
