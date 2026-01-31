Рус

Накликаєте на себе біду і бідність. Що категорично заборонено робити у свято 31 січня

Тетяна Кармазіна
Молитва за столом
Стережіться цих речей в останній січневий день

Цієї суботи, згідно з церковним календарем за новим стилем, християни східного обряду в Україні вшановують святих мучеників Кіра та Іоанна, а також мучениць Афанасію та її дочок — Феодотію, Феоктисту та Євдоксію.

31 січня згадують і святителя Микиту Печерського — його шанують як заступника та оберега від пожеж, грозових блискавок та виснажливої спеки. За переказами, силою своєї молитви він міг не лише приборкувати вогонь, а й відводити посуху.

Наші пращури приділяли своїй оселі особливу увагу — вірили, що саме в цей день нечиста сила може нашкодити і накликати біди. Щоб уберегтися від неприємностей, останній день січня намагалися провести спокійно, у теплі сімейного кола, присвячуючи час тихим, добрим та благочестивим заняттям.

Що не можна робити 31 січня

  • Сваритися, лаятись, ображати людей — до біди та бідності.
  • Сперечатися, з’ясовувати, хто має рацію, судитися — правосуддя не буде.
  • Залишати дім без нагляду — темні сили проникнуть у житло.

Народні прикмети 31 січня

  • Ніч ясна – до сонячного дня.
сніг вночі
  • Горобці гнізда утеплюють – до морозів.
  • Гучний крик ворон – до хуртовини.

У кого іменини 31 січня

Сьогодні іменини відзначає Віктор, Іван, Ілля та Микита.

Свята та події 31 січня

  • Міжнародний день ювеліра
  • Міжнародний день зебри (International Zebra Day)
  • День скотчу (Scotch Tape Day)
  • День гарячого шоколаду

Зазначимо, що в Україні є багато сімейних свят. Раніше ми писали, коли відзначається День дідуся у 2026 році.

