Это настоящая украинская художественная ценность и актуальность для нашего времени: в сети делятся впечатлениями от "Магды"

В начале года мир увидело переиздание книги "Магда" авторства заслуженного журналиста Украины Сергея Сай-Боднара. В этой повести автор рассказывает историю своей прабабушки Магди Хоманн, родившейся в Германии. После завершения Первой мировой войны она влюбилась в военнопленного украинца Алексея Кучинского и, вопреки родительской воле, поехала с ним на Подолье. Магда рано осталась без мужчины. Сыновей-близнецов женщины отправили в советскую армию, а ее в 1944 году — в лагеря ГУЛАГа, где след Магды потерялся.

В соцсетях украинцы делятся впечатлением от прочтения "Магды".

"Уважаемые, дорогие мои друзья! Получила в подарок от Сергея Сай-Боднара его новую книгу "Магда", изданную в 2025 году, а в 2026 году эта книга переиздана при поддержке Сергея Волченко и Немецкого дома в Украине — "Ведерш Траль". Особая благодарность за создание этой книги Петру Хоманну (Германия), который всю свою сознательную жизнь посвятил объединению веточек генеалогического дерева украино-немецкой семьи Хоманнов-Кучинских", — написала Татьяна Мельник в группе "Встретимся у костра" на Фейсбук.

Женщина отметила, что пока ей не удалось увидеть художественный фильм на основе этой повести.

"Но вот теперь читаю, листаю страницы, к которым возвращаюсь снова и снова. Сергей Сай-Боднар создал художественно-документальную повесть "Магда" о судьбе украинской немки, ее духовном величии и ее драме жизни. Магда Хоманн — это прабабушка Сергея Сай-Боднара", — написала она.

Она также добавила, что, читая книгу, увидела, что важной исторической основой этого произведения стали письма Магды из Украины, которые она писала своему брату в Германию.

"Это личная драма женщины, ее семьи из Винницкой области, а также тех событий в Украине, которые свидетельствуют о геноциде украинского народа. Эта столетняя история, исполненная испытаний коллективизацией, голодоморами, войнами и разлуками… С искренними словами благодарности и лучшими пожеланиями крепкого здоровья и дальнейших успехов уважаемому Сергею Ивановичу в создании этого шедевра. Ведь его книга "Магда" — очередная, шестая книга, в которой он исследует судьбу своей прабабушки, украинской немки Магди Хоманн. Это настоящая украинская художественная ценность и актуальность для нашего времени", — написала Татьяна Мельник.

Фонд Барской Публичной библиотеки также пополнился переизданием книги Магда с автографом Сай-Боднара.

"Особую ценность этому экземпляру придает дарственная подпись автора. Книга с автографом — это не просто издание, а теплый мостик между писателем и читателем, знак доверия и поддержки библиотеки и громады. Благодарим Сергея Сай-Боднара за щедрый подарок, за внимание к нашей библиотеке и популяризацию современной украинской литературы", — говорится в сообщении библиотеки в соцсети.

Как ранее писали ФАКТЫ, книга "Магда" и предыдущая документально-публицистическая повесть "Любовь и муки Магды Хоманн" стали результатом многолетней исследовательской работы Сергея Ивановича Сай-Боднара и его немецкого родственника Петера Хоманна.

Правнук Магды — Сергей Сай-Боднар — и его внучатый племянник Петер Хоманн десятилетиями собирали письма, архивные справки, свидетельства очевидцев, фрагменты семейной памяти с обеих сторон границы.

"Невероятно тяжелые испытания ей достались. От раскулачивания, коллективизации, Голодоморов. В 1934 году умер ее муж. Она осталась с 14-летними сыновьями-близнецами. Через четыре года парни ушли в армию, а в 1941 году встали со штыками против двоюродных братьев и родных дядей с немецкой стороны. История трагически сплела этот украино-немецкий союз… В 1942 году Магду хотел забрать брат Густав, дважды приезжавший за ней в Украину, но она отказалась… Парни вернулись с войны, однако мамы не застали. Ведь в 1944 году Магду забрали НКГБешники по нашептыванию "добрых" людей. И до сих пор не можем найти следов ее исчезновения, хотя известно, что она была в Челябинской области — оттуда до 1947-го года Магда подавала весточки о себе… Дальше след оборвался… А из-за новой агрессии россия закрыла все свои архивы еще на 30 лет…", — рассказал Сергей Сай-Боднай Zhytomyr City News.