Все в саду будет расти как на дрожжах: 5 шагов, что нужно сделать

Вам кажется, что ваши растения застряли в замедленном темпе? Хотя все они растут в своем собственном темпе, следуя тихим ритмам времен года, несколько простых изменений могут помочь им расти быстрее — даже если у вас всего лишь крошечная терраса или небольшая группа контейнеров.

Весна – идеальное время, чтобы выйти в сад и провести необходимую проверку состояния ваших растений. Ознакомьтесь с приведенными ниже советами, которые помогут вашим растениям быстро расти как раз к лету.

1. Всё дело в почве

Почве, возможно, уделяется не так много внимания, но это один из важнейших факторов, способствующих процветанию ваших растений.

Чтобы ваши растения хорошо росли и быстро развивались, важно обеспечить им тот тип почвы, который они предпочитают. Это включает в себя учет pH почвы, чтобы такие растения, как азалии, камелии и рододендроны, получали кислую почву, необходимую им для роста, в то время как щелочелюбивые растения, такие как тысячелистник и хосты, должны расти в местах с щелочной почвой.

2. Не сажайте слишком много растений

От лаванды до сирени — растениям нужно достаточно места для роста. Если их сажать слишком близко друг к другу, они начинают конкурировать за воду, питательные вещества и свет. Небольшое расстояние между ними дает каждому из них возможность расти быстрее.

3. Да будет свет

Если ваши растения не приспособлены к жизни в полной тени (например, хосты и морозники), даже быстрорастущие сорта замедлят свой рост, если им не будет хватать солнечного света.

Перед посадкой обратите внимание на то, куда падает солнце в вашем саду. Находятся ли ваши горшки на террасе в тени весь день? Не рискуют ли ваши розы обгореть на летнем солнце? Проверка перед посадкой окупится.

Все лучше растет и цветет на солнце

4. Удаление отцветших соцветий и обрезка

Удаление поврежденных или отмерших частей растений побуждает их направлять всю свою энергию на здоровые стебли и ветви. В то же время обрезка в период покоя растений должна стимулировать активный рост новых побегов весной. Например, март и апрель — идеальное время для обрезки хойзии, кизила, лаванды и спиреи.

5. Удобрение и подкормка

Помимо обрезки для стимулирования цветения, один из лучших способов ускорить рост — это еженедельная подкормка, простая процедура, о которой легко забыть в напряженные месяцы работы в саду.

Для большинства растений достаточно еженедельной подкормки жидким удобрением, но если вы выращиваете растения в горшках, можно добавить гранулированное удобрение для дополнительной подкормки в течение вегетационного периода. Помимо ускорения роста, подкормка может способствовать образованию более здоровых и крепких цветков в большем количестве.

