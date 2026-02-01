Отпугнете удачу и благополучие. Что нельзя делать 1 февраля, чтобы не согрешить
Можно разгневать святого, нарушив несколько запретов
В воскресенье, 1 февраля, православные верующие и греко-католики в Украине вспоминают мученика Трифона. Перед переходом к новому церковному календарю святого чтили в День влюбленных 14 февраля.
Трифон родился в III веке в городе Апамее, расположенном на территории современной Турции. С ранних лет он отличался глубокой верой. Ему приписывали дар исцеления, благодаря которому Трифон помогал больным и снискал уважение окружающих.
Святой также обращал язычников в христианство, молитвами избавлял людей от голода и изгонял злых духов. Позднее по приказу императора Декия его схватили. Трифона подвергли жестоким пыткам, но он не отрекся от своей веры. В итоге он принял мученическую смерть.
1 февраля христиане обращаются с молитвами к святому и просят у него исцеления, избавления от дурных мыслей и небесного покровительства. Также к Трифону обращаются с просьбами о счастливом браке и гармоничных отношениях.
Что нельзя делать 1 февраля
- Обижать животных. Считалось, что это может отпугнуть удачу и благополучие от дома.
- Ссориться и обманывать. Любые конфликты и ложь могут привести к затяжным проблемам в отношениях.
- Оставаться в одиночестве и грустить, чтобы весь год не страдать от одиночества.
- Иметь дело с острыми предметами — это сулит беду.
Народные приметы 1 февраля
- Солнечный день — весна наступит рано.
- Тепло — весь месяц таким будет.
- Снег идет — предвестник дождливой весны.
У кого именины 1 февраля
Сегодня именины отмечают Василий, Николай, Петр, Семен и Тимофей.
Праздники и события 1 февраля
- Всемирный день хиджаба (World Hijab Day)
- День Робинзона Крузо
- День темного шоколада
- Международный день белого вина "Фурминт" (International Furmint Day)
- Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений
- Национальный день свободы в США
