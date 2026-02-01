Отпугнете удачу и благополучие. Что нельзя делать 1 февраля, чтобы не согрешить

Можно разгневать святого, нарушив несколько запретов

В воскресенье, 1 февраля, православные верующие и греко-католики в Украине вспоминают мученика Трифона. Перед переходом к новому церковному календарю святого чтили в День влюбленных 14 февраля.

Трифон родился в III веке в городе Апамее, расположенном на территории современной Турции. С ранних лет он отличался глубокой верой. Ему приписывали дар исцеления, благодаря которому Трифон помогал больным и снискал уважение окружающих.

Святой также обращал язычников в христианство, молитвами избавлял людей от голода и изгонял злых духов. Позднее по приказу императора Декия его схватили. Трифона подвергли жестоким пыткам, но он не отрекся от своей веры. В итоге он принял мученическую смерть.

1 февраля христиане обращаются с молитвами к святому и просят у него исцеления, избавления от дурных мыслей и небесного покровительства. Также к Трифону обращаются с просьбами о счастливом браке и гармоничных отношениях.

Что нельзя делать 1 февраля

Обижать животных. Считалось, что это может отпугнуть удачу и благополучие от дома.

Ссориться и обманывать. Любые конфликты и ложь могут привести к затяжным проблемам в отношениях.

Оставаться в одиночестве и грустить, чтобы весь год не страдать от одиночества.

Иметь дело с острыми предметами — это сулит беду.

Народные приметы 1 февраля

Солнечный день — весна наступит рано.

Тепло — весь месяц таким будет.

Снег идет — предвестник дождливой весны.

У кого именины 1 февраля

Сегодня именины отмечают Василий, Николай, Петр, Семен и Тимофей.

Праздники и события 1 февраля

Всемирный день хиджаба (World Hijab Day)

День Робинзона Крузо

День темного шоколада

Международный день белого вина "Фурминт" (International Furmint Day)

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений

Национальный день свободы в США

Отметим, что в Украине есть полно семейных праздников. Ранее мы писали, когда отмечается День дедушки в 2026 году.