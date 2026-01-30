Под Харьковом есть село с названием, которым пугают вредных детей: как называется
-
-
Это место, где Сковорода писал свои "Байки Харьковские"
Вы когда-нибудь задумывались, что "Бабайка" — это не просто страшилка из детства, а реальная точка на карте? Всего в нескольких километрах от Харькова находится поселок, чье название заставляет улыбнуться взрослых и насторожиться самых маленьких.
Речь идет о Бабаях — месте, которое расположено на реке Уды, всего в паре километров от южной границы областного центра, что делает его идеальным местом для поездки в выходной день.
Почему так называется?
Первое письменное упоминание об этом поселении относится к 1647 году. В то же время на землях, выделенных по указу российского царя Алексея Михайловича, обосновались русские переселенцы — "боярские дети". Вопреки популярной "детской" версии о ночном страшилище, историческое происхождение названия более прозаично.
По одной из версий, имя поселку дал один из первых поселенцев — московский военный Федор Клементьев Бабай. Впоследствии его и других россиян оттуда выселили, и село передали во владение казацкому полковнику Григорию Донцу и его потомкам.
Не первый год поднимается вопрос о возвращении поселку его исторического названия. В частности, предлагают восстановить имя Архангельское — так его когда-то назвали благодаря церкви Архангела Михаила, которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней.
Интересные факты
Бабаи — знаковое место для украинской культуры. Именно здесь выдающийся философ Григорий Сковорода написал свои знаменитые "Байки Харьковские". В центре поселка сохранились руины старинного имения, где гостил Сковорода. Сегодня усадьба нуждается в серьезной реставрации.
В Бабаевском лесу находится холодный родник, вода из которого, по легенде, вдохновляла украинского мыслителя. Также там есть "тропа Сковороды" — популярный прогулочный маршрут, соединяющий природные красоты с историческими местами.
